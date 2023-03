Abril Aunchayna batió dos récords nacionales de natación: "Vale la pena el esfuerzo"

La nadadora uruguaya Abril Aunchayna cumplió una excepcional actuación en el Campeonato Nacional de Paraguay al batir dos récords nacionales y superar sus mejores tiempos en otras tres pruebas.

Aunchayna, defensora de Biguá, fue récord nacional en 50 y 100 m espalda al tiempo que logró sus mejores registros personales en 200 espalda y en 50 y 100 m libre.

El torneo se disputó en pileta olímpica (50 metros).

"Empecé la pretemporada en enero tras tomarme unos días de licencia después del Mundial de pileta corta y creo que estos resultados son reflejo de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses, aumentando el volumen y la intensidad de los entrenamientos", contó Aunchayna a Referí.

La nadadora viajó a Asunción junto a su entrenador Matías Acosta.

"A fines de abril me voy a competir a Argentina para buscar marca para el Mundial de pileta larga y para los Juegos Panamericanos", comenzó la nadadora que empezó su carrera en Intendencia de Maldonado y que desde 2018 nada por Biguá.

"Me da mucha alegría y siento que vale la pena el esfuerzo que hago todos los días para buscar mi mejor versión", expresó Aunchayna sobre sus recientes logros.

Aunchayna tiene 23 años y estudia Fisioterapia en la Udelar. "Estoy realizando el trabajo final de grado. Además trabajo de manera particular. Ahora mi prioridad es terminar mis estudios acá y si bien me encantaría poder continuarlos en el exterior de la mano de la natación no he estado muy conectada con esa posibilidad de momento".

Los récords batidos por Abril Aunchayna

Aunchayna llevó el récord nacional del 50 m espalda a 29.70 superando el 29.76 que ella misma había fijado el año pasado en los Juegos Odesur de Asunción donde rompió la marca de 20 años de Serrana Fernández: 29.92.

El récord nacional del 100 m espalda era propiedad de Inés Remersaro en 1.04.54, vigente desde junio de 2014. Aunchayna lo superó con un crono de 1.04.22. El año pasado, en los Odesur, la espaldista ya se había acercado al récord mejorando dos veces consecutivas, en la serie y la final, su tiempo (1.04.66 y 1.04.62).

En 50 m libre su mejor tiempo era 27.35, en 100 m libre era 58.86 y en 200 m espalda 2.25.36.