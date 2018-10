Óscar Andrade propone poner foco en los impuestos para financiar planes sociales

El precandidato comunista Óscar Andrade opinó este martes en radio Sarandí cuál debe ser el rol de la izquierda en caso de llegar al gobierno en 2019. El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) se refirió a la necesidad usar los impuestos para financiar políticas sociales de urgente consideración, dijo, a pesar de que varios correligionarios oficialistas ya han manifestado que incrementar la carga impositiva no es el camino acertado.

“Yo no puedo decir tenemos que hacer todo esto y no mencionar de dónde pensamos sacar la plata. Creemos que hay que aplicar medidas redistributivas”, aseguró Andrade en el Informativo Sarandí y mencionó, además, que existen debates relacionados a la estrategia política que la izquierda uruguaya no está dando y debería asumir.

Por eso el precandidato se refirió a la necesidad de mejorar la relación entre la izquierda social y la izquierda política, dado que la coyuntura internacional genera una “tensión que requiere una articulación diferente”, aseguró. "Es cierto que el Frente Amplio incorporó demandas viejas del movimiento sindical, y lo aplaudimos. Pero también es cierto que en el último periodo, sobre todo, hemos tenido cantidad de instancias de contradicción”, acusó Andrade.

En este sentido el sindicalista se refirió a priorizar económicamente la ley integral basada en género, por ejemplo, como así también los recursos que se dediquen a financiar los planes de vivienda, entre otras medidas sociales. Y para poder costearlas, dijo, hay un par de acciones impositivas “que se caen de maduro” que hay que implementar.

“No podemos postergar la revaluación del catastro rural, donde se paga el mismo impuesto al patrimonio hace muchísimos años. El Frente Amplio postergó este tema, pero debemos actualizarlo y que paguen por lo que realmente tienen”, insistió.

También se refirió a la evasión tributaria, “que no es lo mismo que exoneración”, distinguió. “En el IRAE, por ejemplo, un tercio que no lo paga, eso son arriba de 600 millones de dólares”, aseguró el precandidato e increpó: “En vez de indignarnos por la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), debemos indignarnos por el margen de evasión”.

Asimismo, Andrade manifestó la necesidad de incrementar el impuesto a la riqueza y a las ganancias, a pesar de que algunos analistas, dijo, entiendan que eso podría reducir el atractivo para invertir en el país.

¿Apoyo a Sendic?

“Hay que resolver lo mejor para el cuadro”, aseguró el sindicalista cuando se le consultó sobre si acompaña o desaprueba una eventual candidatura de Raúl Sendic. “No voy a decir cuál es mi posición personal, porque la mayor exposición pública dificulta la construcción de un consenso que lastime lo menos posible a los compañeros que están en la vuelta”, apuntó Andrade.

Aseguró que el Frente Amplio debe resolver este asunto a puertas adentro, “fuera de la marquesina mediática”, y posteriormente, cuando ya se tenga una posición colectiva, el partido lo trasladaría a la opinión pública.