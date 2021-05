Acuñado por Darwin Desbocatti en Del Sol FM, la RAE registró el uso de la palabra "covicho"

La Real Academia Española (RAE) registró la palabra "covicho" en su diccionario histórico a partir de una mención del personaje de humor Darwin Desbocatti, interpretado por Carlos Tanco en su columna en el programa No toquen tada, de Del Sol Fm.

El 13 de abril la RAE presento las novedades del Diccionario histórico de la lengua española (DHLE), que tiene como objetivo recopilar el léxico del idioma español en todas las épocas y en todas las zonas donde se habla el idioma. En su décima actualización se incorporaron 715 monografías, que expresan el origen de la palabra, relacionadas con términos como coronaplauso, coronabebé, covidioma o covidiccionario.

Covicho figura ahora en el diccionario histórico y en la descripción del origen del término señala que se documentó por primera vez en un artículo publicado por el sitio TVShow en el que citan un intercambio entre el periodista Ricardo Leiva y Darwin Desbocatti, cuando hablaban sobre el tratamiento del coronavirus en los informativos uruguayos. "Es el único lugar donde se consigue publicidad. Dale con el informativo. Dame tres horas del show del covicho, señor", dijo el humorista.

La RAE señala que luego el término también figura en un artículo de EFE Salud, donde el traductor médico Fernando Navarro examina varios neologismos creados durante la pandemia. Además, se mencionan las declaraciones de la alcaldesa de Fraile Muerto, Graciela Echenique, recogidas por Montevideo Portal donde expresó que "el cobicho este llegó a Fraile Muerto, la gente no había tomado real conciencia".

La periodista Nadia Piedracueva lo señaló en el programa No toquen nada en la mañana de este martes y el humorista habló al respecto en su columna, donde aseguró que por este motivo está "certificado" para opinar sobre cuestiones lingüísticas. "La RAE acepto una palabra de mi propiedad, señores", comentó y consideró que la inclusión del término está incompleto porque no registra el verbo encovichar.

"Yo pasé mucho tiempo pensando en covicho, en pensar una palabra que pegara. De hecho es mi trabajo", dijo Darwin. "No quiero que mi palabra caiga en el olvido, que no genere los niveles de popularidad necesarios para pasar al diccionario o desaparezca. ¿Entonces qué hago? Me encovicho. Si me agarro mi propia palabra inventada por mí y certificada por la RAE va a ganar presencia y contundencia", agregó el personaje.

Según figura en el diccionario histórico, la etimología del término es el "entrecruzamiento de covid y bicho" y señala sinónimos como "corona; coronabicho; coronavirus; coronillavirus". Además, incluyó el término con variantes de B y V, algo en lo que Darwin sostuvo que no está de acuerdo porque considera que la única forma correcta es escribirla con V. "Eso está mal, cuando llegue el diccionario los voy a cambiar", terminó.