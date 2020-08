Adele sorprende con un nuevo look en homenaje a Beyoncé

No es la primera vez que una foto con el sello de Adele genera cientos de miles de likes y comentarios positivos. Ya sorprendió cuando después de meses alejada de las redes, a principios de mayo, compartió una imagen en el día de su cumpleaños donde se la veía radiante. Ahora, la cantante inglesa es tendencia por su cambio de look.

A través de su perfil de Instagram, Adele publicó una foto en la que se la ve luciendo una cabellera más rubia que de costumbre y con rulos. Además de que en la imagen, la estrella aparece sin maquillaje, algo que varios de sus seguidores celebraron.

La publicación de Adele fue dedicada a Beyoncé, una de sus cantantes favoritas. La intérprete de Someone like you ha hecho pública su admiración hacia la estadounidense en reiteradas ocasiones.

"Gracias Reina por hacernos sentir a todos tan amados a través de tu arte", escribió la inglesa junto a la foto en la que detrás de ella aparece una pantalla con Beyoncé de fondo.