Advertencias por los riesgos del talco en polvo para bebés

Roni Caryn Rabin

New York Times News Service

Cerca de 12 mil mujeres presentaron una demanda en contra de la empresa Johnson&Johnson en la que denunciaban que su talco para bebé es causante de cáncer de ovarios. Puede que esa demanda crezca por nuevas revelaciones en otro frente legal.

En una demanda adicional se acusó a la empresa de saber que el talco está contaminado con asbesto, un carcinógeno considerado peligroso hasta en pequeñas cantidades de exposición. El jurado del caso concurrió con los demandantes, a quienes les otorgó US$ 4.690 millones por daños en la resolución de julio. Resulta que la posible presencia del carcinógeno ha sido una preocupación para la empresa desde hace décadas: en documentos internos que fueron revisados por The New York Times hay notas de ejecutivos que expresan alarma sobre una posible prohibición del gobierno estadounidense al talco, la seguridad de usar el producto y las críticas públicas hacia el talco para bebé de Johnson&Johnson.

El talco es un mineral en la arcilla que es minado de depósitos subterráneos. Es el mineral conocido más suave, lo cual lo ha vuelto útil para diversos productos industriales y de consumo.

El asbesto también está en depósitos subterráneos y en ocasiones las vetas de esos depósitos se encuentran en los del talco; a decir de geólogos eso genera riesgos de contaminación cruzada.

Se usa en varios cosméticos, como labiales, rímeles, polvos faciales, rubores, sombras de ojos, base y hasta maquillaje pensado para niños; normalmente aparece en la lista de ingredientes como talco, talcum o polvo de talco, talco cosmético o silicato de magnesio. El talco suele agregarse a los cosméticos para crear una sensación sedosa y para la absorción de humedad. Algunas marcas fabrican cosméticos libres de talco.

El talco también se usa para el procesamiento de alimentos y para hacer algunos suplementos, fármacos, goma de mascar y arroz pulido. Los grupos de defensa de los consumidores también han encontrado rastros en crayolas y en juguetes para niños, como equipo para aprender a tomar huellas dactilares.

El talco solía ser aplicado de manera rutinaria a guantes quirúrgicos y a condones hasta la década de 1990 en Estados Unidos, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exigió a los fabricantes dejar de hacerlo por posibles riesgos a la salud.

Además, es el ingrediente principal del polvo para bebé. La versión de Johnson está hecha de talco excepto cuando la botella dice que es de almidón o fécula de maíz. Es importante revisar los ingredientes si utilizas este tipo de polvo de otras marcas.

Sí. Los pediatras han advertido a los padres desde hace décadas que no utilicen polvos para bebés por el riesgo de que el infante inhale o aspire el talco, que podría provocarle tos e incluso problemas respiratorios, enfermedades crónicas y daños pulmonares. Ese riesgo existe incluso sin la posible contaminación por asbesto.

Desde la década de 1960 se han reportado casos de bebés que fallecieron por ahogarse tras inhalar polvo y la asociación de pediatras estadounidense estableció desde 1981 que no conviene usar talco en bebés ni niños por los riesgos y porque no tiene valor medicinal.

Los pediatras sugieren cambiar los pañales de manera frecuente para prevenir sarpullido y recomiendan usar un ungüento con aceite cuando sea necesario en vez de utilizar talco.

El almidón es una alternativa tanto para adolescentes como adultos para la piel o área genital si lo requieren para mantener seca la zona y prevenir irritación.

A grandes rasgos, las mujeres que presentaron la demanda denuncian que desarrollaron cáncer de ovario porque utilizaron el talco para fines de higiene femenina durante décadas y posiblemente porque inhalaron el polvo suelto al usar el producto.

Algunas argumentan que el talco mineral es el que causó el cáncer y otras, más recientemente, que se debe al asbesto que lo contaminó.

La empresa es la que tiene mayor presencia en el mercado del talco y ha vendido su polvo para bebé y productos similares desde hace más de 100 años. La compañía dice que el talco no contiene asbesto, que las afirmaciones de que el talco causa cáncer no tienen buenos fundamentos científicos y que las decisiones recientes de jurados serán apeladas.