Agencia de viajes Transhotel acumula deudas de hasta US$ 1,3 millones

La agencia de viajes Transhotel, clausurada desde setiembre luego de que la empresa no brindara los servicios pagos por más de 700 usuarios, acumuló deudas de más de $ 52 millones (unos US$ 1,3 millones), según el listado de acreedores que presentó el síndico que controla la agencia y al que accedió El Observador.

El legajo de acreedores y activos de la compañía fue realizado por la organización designada para manejar la compañía en su concurso judicial desde octubre, la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE). Cuenta con más de seis páginas de personas y empresas a las que Transhotel les debe dinero. En el caso de varias personas las deudas ascienden a más de US$ 5.500 por viajes a Ibiza o Playa del Carmen, e incluso una persona llegó a no recibir el servicio de un paquete para ir al Mundial de Qatar por US$ 16 mil.

Además, varios usuarios afectados se juntaron para realizar algunas de las denuncias, que alcanzan los US$ 8 mil, US$ 12 mil y hasta US$ 34 mil a su favor. La lista de personas la completan cientos de clientes con paquetes de viajes que no realizaron. Algunos de los destinos más repetidos son Punta Cana y Playa del Carmen, así como el paquete para asistir a los conciertos de Coldplay en Argentina.

Junto a los usuarios también se encuentran las deudas a los trabajadores, que ascienden a los $ 1,8 millones. Fuentes del caso informaron a El Observador que aún resta la presentación de créditos de algunos exempleados de la empresa, por lo que el monto final de deudas puede ascender. Estos créditos tienen un privilegio de primer orden.

Los créditos que estarán en el segundo nivel de prioridad son los que la empresa tiene con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), que asciende a casi $ 1,9 millones.

En tercer lugar se encuentran las deudas a las personas físicas y a las empresas. Algunas de las compañías a las que Transhotel les debe dinero son: el Banco República ($ 13,8 millones), Scotiabank ($ 12 millones), Assist Card ($ 136 mil) y UTE (casi $ 60 mil).

Además, la empresa debe casi $ 800 mil por multas y sanciones impuestas por distintos organismos estatales como UTE, el BPS, el Banco de Seguros (BSE) y la DGI.

Con $ 52 millones de deuda, la empresa de remates Bavastro tasó el activo de la empresa en 110.230 Unidades Indexadas, $ 630.240 a precio de este jueves 30 de marzo. El informe de la compañía, solicitado por la sindicatura y adjunto a su informe, detalla que Transhotel tiene unos bienes muebles de un valor total de $ 265 mil, junto a un auto de US$ 9.000.

Lo penal y lo administrativo

Los damnificados por la agencia Transhotel avanzan por tres vías legales para recuperar sus activos y responsabilizar a los dueños de la compañía.

Además de lo civil, que refiere al concurso, los abogados de la mayoría de los damnificados, Graciana Abelenda y Santiago Alonso, avanzan en una denuncia penal contra los responsables de la agencia, y los usuarios aguardan por la repartición de la garantía que Transhotel depositó al BSE, vía administrativa que está a cargo del Ministerio de Turismo.

En lo penal, el 9 de marzo el fiscal Fernando Romano pidió una prórroga de cuatro meses (hasta el 17 de julio) para las medidas limitativas en contra de Radamés Montero y Miguel Alejandro Cammarota, director y gerente general de Transhotel.

Ambos implicados fueron detenidos a mediados de octubre, y desde entonces deben fijar domicilio, no pueden salir del país y se les retuvo el pasaporte.

A finales de setiembre Fiscalía contaba con más de 750 denuncias que reclamaban un total de deudas de más de US$ 900 mil. Romano espera recibir el informe del síndico y reunirse con sus autoridades, declaró el propio fiscal a El Observador.

El resultado del informe de AUPE, que deberá concluir con la lista de acreedores y activos y diversas entrevistas a los involucrados cómo llegó la agencia de viajes a esa situación financiera, es relevante para la continuación de la investigación penal. "Si no están parte de los 700 denunciantes, esa parte continúa en lo penal. Además, si el concurso concluye que hubo una quiebra fraudulenta ahí tengo otra figura penal", explicó Romano.

El fiscal aclaró que hasta el momento no hubo mayores avances en la investigación penal debido a problemas en la conformación de su equipo de trabajo, ya que varios trabajadores se volcaron a la investigación sobre el accionar del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

En la vía administrativa, la mayoría de los 700 usuarios que denunciaron a Transhotel a través del Ministerio de Turismo recibieron una notificación del BSE del monto de dinero que les corresponde por el prorrateo de los US$ 185 mil que la agencia depositó en garantía para casos de este tipo, confirmó la abogada Abelenda a El Observador.

Según la abogada, los afectados recibirán un promedio del 20% de lo que perdieron a través de esta vía.