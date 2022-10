Turismo pidió clausura definitiva de Transhotel e investiga si operó bajo otro nombre

El Ministerio de Turismo pidió a la Justicia la clausura definitiva de la agencia de viajes Transhotel, denunciada por más de 700 personas por no brindar los servicios de viajes, hotelería y espectáculos que estaban pagos. A su vez, sospechan la empresa continúa operando bajo otros nombres en Uruguay, confirmaron fuentes del Ministerio de Turismo a El Observador.

Desde el 1° de setiembre la agencia se encuentra cerrada de forma preventiva, luego de que Turismo recibiera cientos de denuncias de personas afectadas por la falta de servicios de la empresa. Este 6 de octubre, luego de esperar por los descargos de la agencia sin que se presentaran, la cartera avanzó un paso más y pidió la clausura definitiva.

Ahora, los responsables de Transhotel, empresa encabezada por el empresario Radamés Montero, tienen diez días para responder el pedido y pagar una multa de 10 mil UI ($ 55.585 al valor actual), informó a El Observador el encargado de la División Contralor de Operadores Turísticos, Álvaro Beker.

Sin embargo, este miércoles el programa La Pecera (Azul FM) señaló que Transhotel continúa operando y ofrece tours guiados en Montevideo, Colonia y Punta del Este a través de las páginas Montevideo City Tour y Aerobus, que eran propiedad de la empresa. El programa radial recogió varias denuncias de turistas extranjeros que aseguraron no haber recibido los servicios de guía contratados.

Beker afirmó que el Ministerio de Turismo recibió información sobre la operativa de estas empresas que "estarían vinculadas a Transhotel", aunque no hay "ninguna denuncia" presentada, y confirmó que ninguna de los dos sitios web están registrados. El encargado aseguró que la información pasará a la División de Inspección de la cartera para que investigue de oficio la situación.

La página de Montevideo City Tour, sin embargo, continuó operativa hasta, al menos, el mediodía de este miércoles, minutos después de que el programa de Azul FM abordara el caso.

En la página, además, se ofrecían distintas visitas guiadas: un city tour por Montevideo a US$ 23, otro por Punta del Este con salida desde Montevideo a US$ 40 y uno por Colonia también con salida desde la capital a US$ 60, entre otros. A los pocos minutos la página apareció como suspendida.

Capturas de pantalla a las páginas de Montevideo City Tour y Aerobus Capturas de pantalla de las páginas Montevideo City Tour y Aerobus, cuya actividad es investigada por el Ministerio de Turismo por su nexo con Transhotel

La página de Aerobus continuó activa hasta cerca de las 14 horas de este miércoles, con la dirección es Acevedo Díaz 1671, la misma que la sede de Transhotel. "Aerobus es un servicio de transporte de pasajeros puerta-a-puerta que ofrece traslados compartidos o privados desde y hacia las principales terminales (aéreas, portuarias o terrestres) de Uruguay", indicaba su página web, también suspendida.

Capturas de pantalla de las páginas Montevideo City Tour y Aerobus, cuya actividad es investigada por el Ministerio de Turismo por su nexo con Transhotel

Radamés Montero fue consultado por El Observador sobre la información que trascendió este miércoles y aseguró que Transhotel no operó bajo ningún nombre luego de su clausura preventiva, y declaró: "El sitio MontevideoCityTour.com está suspendido... ya por decisión nuestra todas las reservas desde el cierre se daban por canceladas y la operación no se contrataba. Hablamos con el Ministerio de Turismo incluso y lo suspendimos".

"La información interna de las compañías que han reclamado por sus pasajeros que fue vertida en ese programa, fue brindada por una ex-funcionaria deshonesta que obviamente se le dejaron ventanas abiertas para acceder e informar de asuntos confidenciales", afirmó el propietario de Transhotel, quien agregó que "claramente habrá acciones legales por esto".

Posible concurso

El pedido de cierre de Transhotel por parte del Ministerio de Turismo busca avanzar por la vía administrativa con el reparto de la garantía que la empresa depositó en la cartera para casos de este tipo, y que asciende a un total de US$ 285 mil. Este monto será repartido en un "prorrateo" entre todas las personas que denunciaron a la empresa, a través del Banco de Seguros del Estado (BSE)

En las últimas semanas Turismo avanzó con el estudio "caso a caso" de las 773 denuncias que recibió, detalló Beker. La cartera confirmará las pérdidas de cada caso que presenten pruebas pertinentes, para que luego se pueda hacer la repartición del dinero, algo que el encargado entiende que puede durar "meses".

"Siempre se da primero la chance al operador a que pague", aclaró Beker, que indicó que para cada denuncia el Ministerio envía una intimación a la empresa.

El caso de la agencia de viajes continúa por otras dos vías legales: la civil y la penal. En el primer caso, se venció el plazo para que Transhotel presente una respuesta al pedido de cierre por parte de la defensa de los damnificados, representados por los abogados Graciana Abelenda y Santiago Alonso.

Abelenda confirmó a El Observador que la empresa no presentó ningún descargo, algo que ratificaron desde el Ministerio de Turismo. Según la abogada, ahora la Justicia deberá decidir si instalar un concurso judicial en la empresa, con el fin de solucionar los problemas económicos y el pago a los acreedores. Uno de los pasos que puede tomar el concurso es liquidar la compañía.

Por otra parte, Fiscalía contaba hasta finales de setiembre con 777 denuncias contra Radamés Montero, que totalizan pérdidas cercanas a los US$ 910 mil, según confirmó a El Observador el fiscal del caso, Fernando Romano. Existe la posibilidad de que el dueño de la agencia sea imputado, aunque Romano no pudo aseverar los delitos ni los plazos de la investigación: "No sé cuándo voy a formalizar".