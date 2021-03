Agustín Ocampo, el precoz talento de Paso de los Toros que la rompe en Liverpool

De Ben 10 a Koala. De Huracán de Paso de los Toros a Liverpool. Del campito al Centenario. Agustín Ocampo, una de las figuras que tiene el Liverpool sensación y líder del Torneo Clausura, cambió mucho en los últimos años, pero sigue siendo el mismo botija humilde de pueblo. Y con su zurda talentosa y su pegada temible, sueña con ganar el certamen para meterse en la definición del Uruguayo.

Su padre es trabajador municipal y también trabaja en una pollería. Su madre fue trabajadora municipal, vendió comida y trabajó en una empresa de cobranza. El pequeño Agustín fue a la escuela 148 y empezó a jugar el fútbol en Huracán de Paso de los Toros.

Con apenas 13 años, cuando salía del baby para enrolarse en la sub 15 del equipo, el entrenador de la sub 17 Rodrigo "Minino" Frederico lo vio en acción y le rompió los ojos. Lo pidió para su categoría.

Leonardo Carreño

Contra Wandereres en el Viera

"Lo puse a jugar de enganche bien rodeado. Me asombró su pegada y su visión de campo, más allá de que lógicamente a esa edad le faltaba físico. Ese año perdimos la final de sub 17 pero hizo un campañón", contó Frederico a Referí.

"Tenía otros dos jugadores en el puesto y los tuve que correr para atrás. Pensar que se quejaban y ahora cada vez que me los cruzo por acá les digo '¡ando mal de ojo eh, miren dónde anda Agustín y dónde están ustedes!' y siempre nos reímos", agregó.

Con 15 años subió al primer equipo de Huracán y fue campeón de Paso de los Toros, en 2017. "Yo jugaba de enganche y cuando él subió al equipo principal me tuve que ir", dijo a las risas Frederico. Al año siguiente, Ocampo integró la selección de la ciudad.

De ese debut no se olvida más. "Jugamos contra Pan de Azúcar de visitante y me cagaron a patadas. Hubo una jugada donde me dieron tremenda patada sin pelota y ahí saltaron todos mis compañeros", recordó Ocampo.

Dante Fernández / AFP

Gol contra Sport Huancayo, Sudamericana 2020

"Habíamos perdido de locales y Agustín entró y pasó la típica: cuando vieron que jugaba bien, lo fueron a arrimar para achicarlo. Pero Agustín siempre fue guapo, de esos que se agrandan cuanto más le pegan", dijo Frederico.

Fabián González, Yuri López, Cristian Méndez, Gastón Millán, Diego Olazo, Fernando "Tuta" Larregui y José Luis "Cachulo" Vázquez fueron sus referentes. Como compañeros y entrenadores que lo formaron. Testigos de primera mano que advirtieron que el talento del botija le quedó chico al pueblo y así lo vieron partir.

Ocampo llegó a Montevideo para probarse en Defensor Sporting, pero quedó esperando una llamada que nunca llegó. Fue Óscar Wilson Yanez quien lo arrimó a Liverpool para el primer año de Cuarta.

Llegó a un equipo donde no pudo jugar ni un minuto en su primera temporada: Nicolás De La Cruz, Juan Ignacio Ramírez, Jeam-Pierre Rosso... "No iba ni al banco".

Leonardo Carreño

Contra Santiago Martínez de Wanderers, en Belvedere

Gabriel Oroza y Alejandro Bertoldi lo fueron moldeando y en 2018 explotó en Tercera en el equipo que dirigía Carlos "Poro" Aguiar, hermano de Luis Aguiar. Hizo nueve goles. Paulo Pezzolano lo ascendió para el segundo semestre y lo hizo debutar el 31 de mayo contra Fénix por el Torneo Intermedio. Entró a los 71' por Diego Guastavino.

"Con el Papa (Pezzolano) aprendí mucho de técnica de pase, cómo posicionar el perfil y también la pegada, me quedaba mucho a patear tiros libres con él y me pasó muchos tips", expresó el zurdo que puede jugar como extremo por izquierda o mediapunta.

Desde entonces suma 78 partidos, 12 goles y los dos títulos que Liverpool ganó en toda su historia en Primera: Intermedio 2019 y Supercopa 2020.

"El gol más lindo fue el que le hice a Cerro Largo en este Clausura", dijo sobre el golazo convertido en la 6ª fecha tras desparramar a toda la defensa arachana con tres enganches y una definición sutil contra el palo derecho de Washington Aguerre.

Staff images /Conmebol

Contra Sport Huancayo en Lima

El negriazul, de la mano de Marcelo Méndez, va por más. Le quedan cuatro finales para abrochar el título: River Plate en Belvedere, Nacional en el Gran Parque Central, Montevideo City Torque en Belvedere y Boston River en el Centenario.

"Estamos atravesando un muy buen momento pese a la eliminación de la Libertadores y sin dudas que estamos para campeones. Pero hay que trabajar duro e ir partido a partido", opinó a quien en Liverpool llaman Koala pero que para Paso de los Toros sigue siendo Ben 10, como un dibujito.