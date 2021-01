Federico Pereira, el inesperado goleador de Liverpool

Desde entonces suma 32 partidos en el primer equipo y tres goles. Dos se los hizo la semana pasada a Deportivo Maldonado en el Campus, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2020.

"Siempre es lindo hacer goles, de chico siempre me gustaba ir al ataque y hacer goles, pero no es la principal tarea que tengo que cumplir. Sí es una motivación muy importante para la cabeza y en lo colectivo ganar nos potencia, hace que el humor cambie, que las prácticas salgan más intensas y que en definitiva el equipo crezca", contó Pereira a Referí.

El lateral negriazul, de 20 años, reveló que su etapa de formativas hizo dos dobletes. "Uno fue a Fénix en el Parque Ancap con William Lemos de entrenador. Y otro fue a Cerro Largo en Belvedere, cuando me dirigía Apraham Yeladian". Por entonces jugaba como volante externo.

Sin embargo, Pereira, que siempre vivió en el barrio Colón, era centrodelantero en el baby fútbol. "Jugué en Libertad Washington y ganamos un quinquenio en la liga La Teja-Capurro y también una liga uruguaya". A las prácticas y los partidos lo llevaba en moto su padre y cuando este trabajaba (era militar y se desempeñaba en el área administrativa) iba caminando con su madre, quien trabaja en la empresa de sus padres, en un centro de personas discapacitadas.

"Con mi compañero Franco Fernández siempre éramos los goleadores". Fue Fernández quien comenzó primero en la escuelita de Liverpool. "Un día le pidió a Wilson Di Cono para que nos probara a mí a mi hermano". Los dos quedaron. El año pasado su hermano, Agustín Pereira, fue capitán de la Cuarta de Racing y también juega de lateral derecho.

Contra Sport Huancayo, por la Sudamericana 2020

Tras su irregular arranque en Séptima, donde jugaba en el doble 5, Pereira hizo un clic en su carrera cuando tuvo a William Lemos como entrenador. "Fue el que me puso de volante por afuera y el que metió a la generación 1999 y a la mía, que es la 2000, en las finales del Uruguayo".

Con edad de primer año de Cuarta fue ascendido a Tercera. "Gabriel Oroza y el profe Mauricio Ferraro siempre me daban para adelante. En 2018 salimos campeones contra Danubio y a principios de 2019 me ascendieron".

El entrenador era Paulo Pezzolano. "Me ayudó mucho para entender que en las prácticas había que estar 100% concentrado, porque errar un pase ya era tremendo error. Con un año de experiencia en Primera me doy cuenta que es mucho más fácil mantener la concentración".

Después fue dirigido por Román Cuello y ahora, desde la segunda fecha del Intermedio, el DT es Marcelo Méndez,

"Marcelo tiene un estilo similar al de Pezzolano, con mucha movilidad para atacar y posesión de pelota para abrir los espacios. La diferencia es que Marcelo insiste en jugar los duelos por banda y ser verticales en esa zona. A Román le gustaba más tener la pelota, disfrutar del juego y si el rival no te marcaba seguir la posesión. Con los tres me pude adaptar a lo que pedían", contó Pereira.

Se siente más cómodo como lateral, pero también da una mano de zaguero. En 2019 solo jugó cuatro partidos (debutó el 4 de mayo contra Boston River en Belvedere entrando a los 83' por Hernán Figueredo).

Pero en la actual temporada fue titular en 28 de los 29 partidos que lleva el negriazul. Ante Llanes, por Copa Sudamericana, marcó el primer gol de su carrera.

Gol a Llaneros de Guanare, por la Sudamericana 2020

Contra Cerro, por el Apertura, marcó el primer gol por el torneo local: un golazo.

El miércoles le tocó anotar un doblete ante Deportivo Maldonado. "En el primero encaré con (Hernán) Figueredo para hacer el 2-1 por afuera, pero como habíamos hablado de pegarle de afuera del área porque la cancha iba a estar muy rápida por el sereno y el riego le di. Quise cruzarla al segundo palo pero me salió al primero, por suerte entró".

"En el segundo mío estaba en el segundo palo para buscar el centro y cuando la pelota de Gastón Pérez salió al arco fui a buscar el rebote porque la vi toda antes", contó.

Liverpool arrancó el Clausura con un empate y un triunfo. "Hablamos mucho con el plantel y dijimos que el equipo que meta tres o cuatro partidos consecutivos ganados se va a meter en la pelea del Clausura. No creo que Nacional y Peñarol sean favoritos. Va a estar muy parejo y para cualquiera. Nosotros vamos a ir partido a partido para intentar pelear el torneo", anticipó.

En el Apertura, Liverpool dejó muchos puntos por el camino tras arrancar ganando los partidos contra Progreso, Rentistas, Fénix, Cerro Largo, Defensor Sporting, Peñarol, Plaza Colonia y Montevideo City Torque: "Creo que somos un plantel joven y a veces nos faltó picardía para hacer correr el tiempo y cerrar los partidos".

EL 24 de febrero, Pereira cumplirá 21 años. Con el liceo ya aprobado hace un buen tiempo, este año pretende retomar sus estudios en nutrición para ampliar su formación. También seguir creciendo como lateral y si se da la posibilidad, volver a marcar goles con el negriazul.

El carrito y el título de la Supercopa

Pereira fue titular contra Nacional en el Campus en la final de la Supercopa 2020. A los 70' sufrió un calambre que le demandó atención médica. "Estaba para seguir y el del carrito me dijo 'te arrimo a la mitad de la cancha'. Cuando del banco me vieron en el carrito pensaron que no podía seguir y mandaron el cambio. Por respeto por el compañero no me puse a gesticular ni gritar". El que lo sustituyó fue Maximiliano Pereira, zaguero o lateral que tras la pandemia se fue a Central Español y que el 26 de diciembre del año pasado perdió trágicamente la vida.