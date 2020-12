El Chicha Pereira, del sueño de la casa propia a una trágica e inesperada muerte

Fabián Trujillo, su excompañero en Central Español, lo define como "un tremendo tipo". Pablo Peirano, como "un gran profesional y gran compañero". La muerte de Maximiliano Pereira causó una honda conmoción en el ambiente futbolístico uruguayo. El defensor de Central Español, falleció ahogado el sábado, a los 27 años, tras sufrir un accidente en el Salto del Penitente ubicado en el departamento de Lavalleja.

El cuerpo de Pereira fue hallado el domingo en horas de la mañana a ocho metros de profundidad en el lago que se forma con el agua que cae del salto y que tiene muchas rocas en el fondo.

"Lo conocí en Cerro, cuando daba sus primeros pasos en el fútbol y nos reencontramos este año en Central Español", contó el volante Trujillo a Referí.

Martín Cerchiari Dejando la piel en Cerro, ante Jonathan Álvez

"Fue un gran compañero, un tremendo tipo", dijo Trujillo quien reveló un par de detalles que pintan el costado solidario que tuvo Pereira en vida: "Para ir a practicar al Palermo me llevaba todos los días en auto desde el Cerro porque los dos somos del barrio; él es del lado de la Fortaleza, pero estaba viviendo en casa de los suegros. Al final del campeonato, como me quedé sin zapatos, él me dio los suyos para terminar jugando".

"Nos enteramos a través del grupo de WhatsApp de Central Español. Yo quedé helado. Hace dos días nos deseamos por mensaje feliz Navidad y es muy doloroso, quedé congelado cuando me enteré", explicó Trujillo, de 34 años.

"En Cerro, por la diferencia de edad, no teníamos muchos recuerdos, pero ahora en Central, ya más maduros, nos hicimos amigos. Hablábamos mucho y yo lo aconsejaba por cosas que viví en mi carrera. Siempre le dije que si tenía unos pesos los apretara para asegurarse la casa. Yo que alquilo ahora lo siento y antes no me di cuenta", agregó.

En el primer equipo albiceleste lo hizo debutar Hugo Parga el 28 de abril de 2012 en el Centenario ante Peñarol. Solo tres días después de haber cumplido los 19 años. Perdieron 3-1 e hizo dupla en la zaga con Guillermo De los Santos para marcar a Marcelo Zalayeta y Rodrigo Mora.

Para Franco Romero, su excompañero en Racing y Liverpool, la noticia también fue shockeante.

"Cuando vino a Liverpool, a principios de año, venía de jugar en el extranjero y andaba en busca de casa para asegurarle a su familia", reveló.

Trujillo aportó que Pereira buscaba meterse en alguna cooperativa de vivienda. Ambos se enteraron con su fallecimiento de que su esposa está embarazada de tres meses. "No era de contar esas cosas", reflexionó Trujillo.

La trayectoria

Cerro: 2012-2014, 31 partidos.

Miramar Misiones: 2015, 12 partidos, 2 goles.

Racing: 2016-2018: 49 partidos.

Sport Boys de Perú: 2018-2019, 46 partidos, 4 goles.

Deportivo Santaní de Paraguay: 2019, 8 partidos.

Liverpool: 2020, 2 partidos.

Central Español: 2020, 13 partidos, un gol.

"Según lo que nos contaron se resbaló en una zona de muchas rocas, físicamente era un súper dotado, no sabemos que pudo haber pasado", agregó su excompañero en Central Español.

Esa misma faceta destacó Pablo Peirano, su exentrenador en 2017, en Racing.

"Yo llegué después de Ney Morales y Pereira estaba de suplente. Lo pusimos de lateral y de zaguero y nos dio una mano bárbara. Muy profesional, físicamente estaba siempre marcado, muy aplicado, y como compañero era muy querido", apuntó Peirano, hoy entrenador de Carlos Mannucci en Perú.

"Es un jugador muy concentrado", dijo Peirano quien también quedó muy afectado por la noticia: "Me cuesta hablar en pasado de él", lamentó. "Conocía sus limitaciones y sabía hasta dónde podía llegar, tenía un muy buen pase de borde interno, se aplicaba a la marca, leía muy bien el juego y se anticipaba a las jugadas pudiendo jugar tanto de lateral como de zaguero izquierdo", agregó.

El Chicha, como lo conocían desde chico, era zurdo, medía 1,82 metros y se hacía sentir en las pelotas divididas: "Era un jugador de duelos", recordó Peirano.

"En Central fue de los mejores jugadores del campeonato", contó Trujillo.

"A Racing se integró bien por Pablo Caballero que había sido su compañero en Cerro. En Liverpool andábamos siempre juntos", explicó Romero.

De todos modos jugó poco en Liverpool. "Se lo recomendé a mi cuñado Román Cuello como un excelente profesional", dijo Peirano. Disputó un partido ante Deportivo Maldonado como lateral izquierdo y entró a los 74' a jugar de zaguero en la histórica final de la Supercopa de este año en la que Liverpool derrotó 4-2 a Nacional en el Campus.

Marcelo Umpiérrez

Duelo aéreo con Gonzalo Bergessio, Supercopa 2020

"Con Central en el partido que nos jugábamos el descenso le hizo un gol a Racing y les ganamos 3-1", recordó Trujillo. Fue su último partido en el club y en su vida. Se fue dejando una huella. "A Central se fue después de la pandemia a buscar minutos. Quería volver a salir a jugar al exterior", contó Romero.

"Tenía 27 años y mucho para dar. Con el gran campeonato que hizo realmente no sabremos hasta dónde pudo haber llegado", lamentó Trujillo sobre el trágico final de Maximiliano Rodrigo "Chicha" Pereira Cardozo.