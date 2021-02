Yonatthan Rak, la nueva dimensión del zaguero uruguayo

"Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera", dice Yonatthan Rak. A los 27 años, el zaguero de Montevideo City Torque exhibe condiciones técnicas distintas para ser un zaguero uruguayo. Es alto, pero no juega metidito en la cueva. Tiene potencia, pero no revienta la pelota en largo. Es fuerte pero no choca todo lo que se mueve. Todo lo contrario: es un iniciador de juego, conduce la pelota, le pega muy bien, tiene gran juego aéreo y una técnica de pase en mediana y larga distancia sin igual en el fútbol uruguayo.

Leonardo Carreño

Un zaguero con conducción

¿Cómo con estas condiciones y a esta edad no ha estado el radar de los equipos grandes ni ha jugado en el mercado internacional? Cosas del fútbol. De Punta de Rieles a ser una de las joyas del Grupo City, Rak repasa su historia en diálogo con Referí horas después de ser notable figura en el triunfo de su equipo ante Rentistas: abrió la jugada del primer gol con un pase de 50 metros a Franco Pizzichillo y metió el segundo con una rosca envenenada en tiempo añadido.

Camilo dos Santos

Con el campito al costado

"Esa jugada del pelotazo a la espalda del lateral izquierdo rival se labura mucho y en el gol traté de controlarla para que me quedara para pegarle y poder matar el pique de la cancha sintética. Ya sabía que iba a pegarle ahí", explica Rak.

El zaguero hizo el baby fútbol en Terremoto y El Ombú. Un año en cada uno antes de irse a Danubio en AUFI. Siempre de volante central. Con un amigo se fue a probar a Miramar Misiones, le gustó el ambiente y se quedó para escalar de la Preséptima hasta la Primera.

Fue Danny García el que en sub 15 lo cambió de puesto. Del mediocampo a la zaga. "Fue el entrenador que más me marcó en formativas, siempre cerca del jugador, me enseñó muchos valores", recuerda.

Deportistas en familia

Su primo, Pablo Rak

Rak es primo de Pablo Rak, el basquetbolista al que siguió durante su carrera y al que recuerda haber visto en vivo cuando defendía a Bohemios. Por parte de madre soy pariente de Palito Pereira que compartimos el segundo apellido, Barragán.

Un buen día vio una entrevista de Diego Forlán en la que el Balón de Oro de Sudáfrica 2010 contó que mejoró la técnica de pase con ambas piernas haciendo frontón contra un muro.

El muro de la casa de sus padres quedó a la miseria cuando Rak le dio una y otra vez para probar el método Forlán.

"Como siempre jugué de zaguero izquierdo eso me hizo siempre usar las dos piernas", revela.

El 26 de mayo de 2012, Carlos Manta lo hizo debutar en la última fecha de la temporada 2011-2012 de la Segunda División Profesional. Los cebritas estaban clasificados a playoffs y visitaban a Deportivo Maldonado en el Campus. Los playoffs los miró de afuera. El equipo superó a Boston River pero cayó en semis con el Progreso de Leonardo Ramos que a la postre ascendió al superar a Huracán por penales.

L. Carreño

Contra Peñarol, en el Apertura 2020

En la temporada 2012-2013, primero con Manta y luego con Luis "Tiburón" Duarte, Miramar Misiones perdió la primera posibilidad de ascender contra el Rentistas de David Terans, pero luego, por un largo camino de playoffs logró el retorno a Primera al vencer por penales a Torque.

"En aquellos tiempos jugué varios partidos de lateral derecho porque en la zaga estaban Sebastián Mastrángelo, Nicolás Barán y Carlos "Paco" Rodríguez.

Camilo dos Santos

El día después de brillar ante Rentistas

El primer gol de su carrera se lo hizo el 4 de noviembre de 2012 a Sud América, a la postre campeón, de tiro libre y por arriba de la barrera. "Ahora no me puedo ni acercar a pegarle porque Franco Pizzichillo le pega notable", confiesa.

Ya en Primera, en la temporada 2013-2014, jugó un solo partido, 62 minutos, y el equipo perdió 5-0 contra Racing. La mayor parte de la temporada estuvo en Tercera. Así como subió, Miramar Misiones bajó y Rak siguió sumando experiencia con 12 partidos jugados en 2014-2015.

Terminada esa temporada lo vino a buscar Inter de Porto Alegre donde estuvo a préstamo un año y medio. El entrenador era Diego Aguirre, pero dos semanas después de su arribo, el DT uruguayo fue despedido.

Rak jugó en la sub 23 y estuvo convocado algunos partidos en el primer equipo donde no llegó a jugar. "Fue una experiencia increíble, de mucho crecimiento personal y futbolístico. Pero fue un año complicado para jugar porque el equipo arrancó bien pero terminó descendiendo". Compartió plantel con el Diente López, Ariel Nahuelpán, Anderson (ex Manchester United) y Vitinho, que ahora juega en Flamengo.

"Cuando se vencía el préstamo me quisieron renovar, pero justo hubo un cambio de directiva y volví a Miramar". Era el 2017 y el club estaba barranca abajo. Condiciones para entrenar precarias, deudas salariales con el plantel, triste realidad deportiva.

Contra Barcia, Uruguayo 2018

Rak había ahorrado dinero de su estadía en Brasil. Pero ahí conoció la verdadera cara del fútbol uruguayo: "Vi a jugadores llegar a las prácticas caminando, otros que sufrían por no tener para pagar las cuentas. Estamos lejos, comparado con equipos chicos vecinos en condiciones para entrenar e infraestructuras estamos muy lejos en Sudamérica".

En 2018 Miramar Misiones se terminó yendo al descenso, a la C, y en 2019 no pudo volver a jugar por deudas. Rak no vivió ese triste final porque a principios de 2018 lo fue a buscar Torque, el que en 2020 cambió a un nombre más glamoroso: Montevideo City Torque.

El argentino Pablo Marini llegó como entrenador y a medida que fue conociendo el plantel vio en Rak condiciones que lo llevaron a darle cada vez más protagonismo: "El estilo de juego del equipo me ayuda a destacarme en la salida, en la posibilidad de meter pelotas cruzadas y pelotas largas. La marca la tenemos incorporada, eso se lleva en la sangre".

Camilo dos Santos

En Punta de Rieles, su barrio

Tras ese primer año que terminó en descenso, el club le hizo contrato hasta 2023 al zaguero. A fines del año pasado, Atlético Nacional ofertó para llevarlo pero el Grupo City dijo que no. Como también le dijo que no este lunes a la posibilidad de disputar la Copa Libertadores a partir de la segunda fase.

"El objetivo es ir por todo para intentar ganar el Clausura. El torneo se hizo muy parejo a causa de la pandemia y tenemos con qué", se anima a decir el zaguero-goleador. El que la remó en Miramar Misiones, el que sufrió descensos, pero al que ahora conocen por ser un jugador distinto en el fútbol uruguayo.