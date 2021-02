¿Por qué City Torque dijo no a Uruguay 3 en la Libertadores?

Por los beneficios económicos que genera, la Copa Libertadores es el gran objetivo que al final de cada temporada persiguen los equipos uruguayos. Ingresar a la competencia más importante de Conmebol genera recursos extras a las arcas de los clubes, que es imposible que consigan por la misma vía de la competencia. Sin embargo, por estos días, se plantea una particularidad: Nacional, City Torque, Peñarol y Rentistas le dijeron que no a ingresar a la Copa Libertadores en la primera y segunda fase y apuestan a acceder directamente a la instancia de grupos, que reparte el mayor botín en premio.

Desde City Torque explicaron a Referí que la decisión de descartar la posibilidad de acceder como Uruguay 3 a la Libertadores la adoptaron luego de una deliberación en la que participaron todos los estamentos de la institución en Uruguay y en Manchester.

Jugadores, cuerpo técnico, gerencia deportiva y autoridades de la filial de Grupo City en Montevideo y en Inglaterra, concluyeron que City Torque irá por un lugar en la final del Campeonato Uruguayo.

Conquistar el Uruguayo asegura ingresar a la Libertadores como 1 o 2.

La evaluación de City Torque, en la que tuvieron un peso especial los jugadores, tuvo estos elementos para decantar la definición por la negativa a Uruguay 3:

-Jugar en la Libertadores en la segunda y tercera semana de marzo (Uruguay 3 juega los días 9 y 16) genera una carga deportiva que entienden les va a dejar en desventaja con relación al resto de los equipos que definen la temporada. En marzo, el Clausura estará en definición del título y debería afrontar dos partidos más que sus rivales.

Pablo Marini, entrenador de City Torque

-City Torque va por el título del Clausura. Tras la novena fecha, Liverpool tiene 21 puntos y City Torque es el único segundo con 18. Los celestes quieren conquistar este torneo para avanzar a las semifinales del Uruguayo y seguir en carrera por ingresar como Uruguay 1 o 2. Entienden que Liverpool, que esta semana debut como Uruguay 4 y debe viajar a Ecuador, brindará hándicap con sus dos partidos en 8 días y su viaje a la altura de Quito. Consideran que pueden sacar ventaja de ello.

-Jugar como Uruguay 3 implica disputar dos partidos más en marzo ante Bolívar, viajar a la altura de La Paz e ingresar en la burbuja de la Copa Libertadores durante tres semanas, con las consecuencias negativas que quedaron expresadas en 2020 con las experiencias de los positivos de covid-19 en la selección, los positivos en Danubio y el pedido de los de Maroñas al Ministerio de Salud Pública para abandonar la burbuja, y el escándalo de Nacional.

-Los antecedentes de los equipos uruguayos muestran que quienes ingresan en segunda fase no llegan a la cuarta (la de grupos). Quedan eliminados en segunda o tercera fase.

-Si City Torque no es finalista del Uruguayo y se quedara sin Libertadores, porque no podrá ocupar el lugar 1 o 2, por su posición actual en la tabla está muy cerca de asegurar una plaza en la Sudamericana: mantiene 14 puntos de ventaja con el octavo (del cuarto al octavo clasifican al segundo torneo de Conmebol) y quedan 18 puntos para cerrar la temporada.

-La diferencia costos/beneficios económicos de jugar con Bolívar (chárter a La Paz) y disputar primera fase de la Sudamericana contra un equipo uruguayo (así lo establece el nuevo sistema) son similares. En este escenario se plantearon dos situaciones:

1) Por la segunda fase de la Libertadores (en marzo) cobrará US$ 500.000, pero tiene que pagar el avión a Bolivia. Por la primera fase de la Sudamericana (en abril y con el Clausura terminado), en la que enfrentará a un equipo uruguayo, recibe US$ 225.000 y no se mueve de Montevideo. No paga chárter.

2) Si pasa en la Libertadores, en tercera fase cobrará US$ 550.000 y tiene que afrontar los costos de un chárter a Barranquilla (Colombia), Caracas (Venezuela) o Trujillo (Perú). En el caso de la Sudamericana avanzará a la fase de grupos, donde se asegura US$ 900.000 por tres partidos de local (US$ 300.000 por encuentro).

Con todos esos elementos arriba de la mesa, con el objetivo de no distraerse con viajes, apuntar a ganar el Clausura y pelear por el Uruguayo, aprovechar la ventaja que dará Liverpool en las próximas dos semanas, y debido a que la diferencia económica no es importante por el recorrido al que pueden aspirar los equipos uruguayos en Libertadores o Sudamericana, City Torque resolvió renunciar a Uruguay 3, posición que asumió Wanderers, que va por su décima Copa Libertadores.