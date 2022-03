Ajuste de combustibles: ministro de Energía dijo que a "Ancap le queda muy poquita espalda"

El Poder Ejecutivo evalúa por estas horas qué pasará con las tarifas de los combustibles en abril en un contexto de altos precios del petróleo. “Estamos estudiando todos los meses y más en este contexto (…) Estamos asistiendo a un fenómeno muy especial, empezó en enero y se agudizó mucho más con la guerra”, dijo este martes en declaraciones a radio Universal el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini. El jerarca añadió que a Ancap le queda "muy poquita espalda financiera" para frenar un nuevo incremento de las tarifas al público como se hizo en meses anteriores congelando tarifas o ajustando por debajo de lo que indicaba el mercado internacional.

Ancap propuso al Poder Ejecutivo un aumento de $ 5 en las naftas y $ 10 en el gasoil en su informe de precios que eleva mensualmente al gobierno, informó Montevideo Noticias de Tv Ciudad.

“Vamos a evaluarlo bien, la idea es que tal vez podamos tener resto para un poco menos que eso (que propone Ancap)”, sostuvo Paganini. El jerarca añadió que “hay una volatilidad y uno no la tiene que transmitir directamente al mercado porque genera picos que después distorsionan todo, uno trata de contenerlo”, dijo.

“Hay que ver el margen que realmente tenemos y al final eso termina siendo cuánto cuesta y de dónde sale y cuánto Ancap puede soportar, es una discusión con Economía, OPP y el presidente (Luis Lacalle Pou)”, recordó.

Además, este martes se conocerá el Informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) que elabora mensualmente la Ursea. Otro elemento que está arriba de la mesa es el efecto que el ajuste tendrá en la inflación, cuyo último dato orilló el 9% en el año cerrado a febrero.

"El último promedio que cerró la Ursea ya era muy alto, US$ 96 el barril y el mes anterior US$ 85. Así venimos, y ahora da la impresión de que el promedio va a terminar dando como US$ 115", dijo el ministro Paganini.