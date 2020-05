Al maestro, con cariño

En diciembre pasado, Clint Eastwood fue entrevistado por la conductora del programa televisivo The Ellen DeGeneres Show, algo inusual, pues el director y actor no se presta a las entrevistas, y menos a aquellas en las que le preguntan por su vida personal. Ahí dijo: “A veces pienso que cuando era un niño pequeño y solía salir con mi abuelo que tenía unos 90 años, pensaba, ‘Jesús, quién demonios querría vivir tanto’”. Eastwood es abuelo y el domingo 31 de mayo cumple 90 años. En 2010 fue fotografiado con el director portugués Manoel de Oliveira, quien, aunque nacido en 1908, por ese entonces, en el poscrepúsculo de su vida, seguía haciendo películas imperecederas, como Belle Toujours (2006), magistral lección de cine en miniatura en la cual destaca una mirada exacta para ver cómo funciona la nostalgia del deseo cuando todavía no perdió las ganas. Eastwood ha llegado a una edad venerable en la que es mejor dejar de contar los años, y está impecable, física y mentalmente. A juzgar por la calidad de sus filmes recientes, tiene cuerda para rato. De seguir activo, puede igualar y superar el récord del portugués y convertirse en el director de cine en actividad con más años de edad.