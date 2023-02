Mundo > Derribando globos

Al menos uno de los objetos derribados por la Fuerza Aérea norteamericana sería un globo lanzado por aficionados

Los “picoglobos” que lanzan radioaficionados entusiastas de los globos aerostáticos vuelan a gran altura y se desplazan con los vientos. Su costo varía entre US$ 12 y US$ 180. Un misil AIM-9X Sidewinder cuesta US$ 400.000.