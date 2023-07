Aldo Silva se refirió a sus diferencias periodísticas con Nacho Álvarez: "Tiene más éxito que yo"

El periodista Aldo Silva fue entrevistado en el programa Copiloto de lujo de VTV, donde habló sobre su profesión pero también sobre su infancia, su pasión deportiva y los desafíos que presentan las redes sociales al quehacer periodístico.

El conductor de Telemundo e Informativo Sarandí también habló sobre el uso que hizo su colega Ignacio Álvarez de audios con contenido íntimo en el marco de una denuncia de violación grupal en el barrio Cordón en enero de 2022.

En aquel momento, Silva dijo al aire durante El pase de la mañana en Radio Sarandí que el equipo de Informativo Sarandí tenía el material pero resolvieron no emitirlo al aire. "Tuvimos los audios, los analizamos con Sergio (Silvestri) y dijimos: 'No, no podemos pasar esto'. Pero es nuestro punto de vista. Eso no significa que otras personas tengan otras decisiones y allá ellas", sostuvo.

Álvarez luego se refirió a las palabras de Silva en La Pecera, el programa que conduce en Azul FM: “No comparto ese criterio. A mí me llega algo que es información que quema y hace cambiar la visión sobre un hecho del que está todo el mundo hablando, digo: ‘Epa, yo no me guardo esto'”, dijo Álvarez después de aclarar que tiene un "excelente concepto de Aldo a nivel humano".

Tras ser consultado por el conductor del programa, Richard Galeano, Silva explicó que no tomó ese intercambio de criterios periodísticos como un "cruce". "No había nada para atacar a Nacho. Yo no siento que él me haya atacado. Se generó ahí una cosa que no era tal. Nunca lo viví así”, sostuvo.

“Yo lo que dije fue: ‘Nosotros tenemos el material y decidimos no difundirlo’. Lo utilizamos de otra manera. Nosotros, ante el debate generado, que fue muy interesantísimo, jamás me puse en un pedestal a decir: ‘Yo tengo ética y los demás no’. Acá lo que pasó fue un hecho brutal, conmovedor, donde había varias formas de tratarlo. Nosotros elegimos una y los demás eligieron otra, y está perfecto”, agregó.

Más adelante, Galeano le preguntó si compartía el encare que el conductor de La Pecera hizo del caso: “Yo tomé otro camino, no sé si estuvo bien o mal. Lo que está claro es que Nacho tiene más éxito que yo. No se pone en duda. No me siento mejor, mi perfil no es mejor a los demás colegas, de ninguna manera. Jamás me puse en un pedestal a hablar de que mi ética era mejor que la de los demás. Con todo el trabajo que tengo en materia periodística, no me parece adecuado entrar en polémica con colegas”, respondió Silva.