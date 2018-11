Algunos peligros electorales

Yuval Noah Harari (1976) es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, especializado en historia medieval y militar. Tras doctorarse en la Universidad de Oxford, pasó a temas más amplios de la historia del mundo y se focalizó en los procesos macro históricos. Sus dos libros, Sapiens. De animales a dioses (Debate. 2014) y Homo Deus (Debate. 2016) son fenómenos editoriales mundiales. Con más de 12 millones de ejemplares vendidos, han sido traducidos a cuarenta y cinco idiomas. Líderes mundiales tales como Macron, Merkel, Obama, Bill Gates, Zuckerberg y Kahneman se encuentran entre sus lectores. De animales a dioses es una breve historia de la humanidad en la cual se describe cómo hace 100 mil años la tierra era habitada por al menos seis especies humanas. Hoy sólo quedan los Homo sapiens (nosotros). Homo Deus es una breve historia del mañana.

A partir de estadísticas actuales, se reconocen los logros pasados de la humanidad y se pregunta: “¿Cuáles son los proyectos que sustituirán al hambre, la peste y la guerra en primeros lugares en la agenda humana del siglo XXI? Dado el avance de la tecnología en todas las áreas, las personas modernas bien podemos pensar que la muerte es un problema técnico que debemos resolver. Hoy nos encontramos en “los últimos días de la muerte”. Porque, ¿cómo mueren los humanos? Los humanos morimos por fallos técnicos, el corazón deja de bombear sangre, las células cancerosas nos copan centros vitales del organismo o gérmenes patógenos realizan acciones similares.

Todos son problemas técnicos. Aunque en el Uruguay de hoy esos temas no se hablen, en el mundo se está trabajando incansablemente en ello. ¿Ante esto, cómo reacciona mi cerebro progresista? Entonces mi cerebro bulle y una sonrisa explota en mi rostro. Si se logra, como dicen, que por lo menos dupliquemos nuestra esperanza de vida, el FA resuelve el problema de las candidaturas: nuestros octogenarios candidatos se transforman en “octolescentes” y recién están en la mitad de sus vidas útiles.

Los tenemos como candidatos por lo menos durante cincuenta años más, “enrocando uno al otro” luego de cada período de gobierno y nos olvidamos de la renovación, más luego de los frustrados proyectos con “los jóvenes” Sendic y Miranda. Entonces los progresistas debemos activar ya el viaje de Mujica a Calico, la subcompañía de Google que tiene como misión “resolver el tema de la muerte”. Dicha compañía la fundó Ray Kurzweil (ganador en el año 1999 del premio de tecnología e innovación en USA), enseguida que fuera nombrado director de ingeniería de Google. Para hacerlo se apoyó en el gerontólogo Aubrey de Grey.

Ambos profesionales afirman que “cada diez años se ingresará a la clínica para recibir un tratamiento de renovación, que no sólo curará enfermedades, sino que también regenerará tejidos deteriorados, y rejuvenecerá manos, ojos y cerebro” (Homo Deus, op.cit. pág.37). Se sugiere que Mujica haga el tratamiento conjuntamente con Lucía, no sea cosa que pletórico de neurotrasmisores como dopamina, serotonina y oxitocina, le de para agarrar para otro lado y se olvide la razón por la cual el MPP lo internó en la clínica. Además, una Lucía renovada, bien puede ser presidente de AFE, ya que conocemos su gusto por pasear en ferrocarril.

Con un candidato diez puntos, “reciclado y calafateado”, ahora a redactar el programa de gobierno. Se piensa en cuatro aspectos centrales que serán los buques insignia de la campaña: geopolítica, logística y transporte, social y cultural. El Uruguay crece para afuera, y reforzando la máxima geopolítica que debemos “viajar en el estribo de Brasil”, repatriemos a Almagro como canciller. Esta acción que se inscribe en la clásica “como te digo una cosa, te digo la otra”, y permite un acercamiento con Jair Bolsonaro que va a estar gobernando Brasil. Para sellar el acuerdo con este, construimos “el Tren de los Povos Livres”, que va a salir de Curtina, y luego siguiendo para el este ingresará en Brasil por Yaguarón.

Llegará a Porto Alegre, para regresar al sur rumbo al Chuy y terminar en territorio oriental en San Luis del Medio. Esto conformará un bucle ferroviario inédito en el mundo. Una obra tipo Andy Warhol del riel. Se piensa que para la inauguración de la línea, Mujica no necesitará viajar hasta Porto Alegre, abordará el tren que traerá a Bolsonaro, en Santa Vitoria do Palmar e ingresará a Uruguay triunfante cual un Lecor II.

El intendente Pereyra de Rocha contento por los turistas que van a venir a su departamento y la “barra” agradecida, pues a la pasada por el Chuy podrán comprar garotos y caña Velho Barreiro para tomarse unas caipirinhas en la temporada estival en Valizas. No del todo descartado el puerto de aguas profundas, en cuanto a la logística y transporte, áreas medulares del desarrollo futuro. Se piensa en un puerto de aguas subterráneas, que estaría instalado en las termas de Almirón u otro lugar a negociar con los departamentos del litoral termal. Esto permitiría navegar por el acuífero Guaraní, área natural propia del más y mejor Mercosur, la cual sería un área exclusiva para sus integrantes. Para hacerlo, aún no tenemos claro si será en submarinos, que deberíamos comprar, u otros artefactos a crear y también comprar.

El buque insignia de carácter social será la venta de pasta base pasteurizada en las farmacias. Reeditando el éxito de la marihuana, en dónde duplicamos el mercado sin quitarle un gramo al narcotráfico, venderemos pasta base de calidad, pasteurizada, pues de todo seguir así, algunas plantas que se dedican a la leche estarán ociosas. El proyecto cultural va a permitir que la Comedia Nacional ponga en escena la obra El caballero de la derecha, pieza internacional creada por dramaturgos de ambas márgenes del Plata y también de la Madre Patria. Para darle el touch español al actor principal de la obra, se le solicitará a Kusturica que invite a Antonio Banderas para que personifique al caballero.

De fracasar esta vía, siempre está Paco, quien siempre solícito, ya sea por un canal de TV o la condonación de alguna deuda, puede realizar la gestión. A partir de estas cuatro ideas medulares, se espera que el “think tank” del MPP haga otros aportes que refuercen la creatividad de estas propuestas. Se podría reeditar viejos éxitos como la regasificadora, Aratirí, los negocios con Venezuela, las velitas al socialismo del Fondes o lo fantástico del negocio global de Pluna/Alas U. Pero no podemos dormirnos en los laureles del pasado, debemos ir siempre para adelante, con nuevos y más grandes errores. Luego de un nuevo gobierno de Mujica enrocará Vázquez nuevamente, que ya fue “calafateado” en Calico. Sus buques insignias pueden ser un país libre de humo de marihuana y el sistema de cuidados exclusivo y focalizado en los “exnonos o súper nonos”, se buscará el nombre más marketinero para este buque insignia.

Pero riesgos siempre hay; con Vázquez se visualizan por lo menos dos. El primero es que un Vázquez rejuvenecido y “polentoso” sólo desee hacer lo que más le gusta y se vaya a pescar para siempre en los ríos y arroyos de la Patria. El otro riesgo es que luego de un segundo gobierno de Mujica presidente, Uruguay deje de existir.

Rafael Rubio