Alicia Galbarini “el propósito es agregar valor a la sociedad”

¿Siempre tuviste vocación de emprendedora? ¿Cómo fueron tus inicios?

En realidad nunca busqué ser emprendedora. Solamente se dieron las cosas de esa manera, un desafío del que no rehuí y en el cual me siento muy cómoda. En 1997 iniciamos actividades logísticas con foco en las empresas farmacéuticas. Ya en el año 2002 nos abrimos a otros mercados ya sea consumo, cosméticos, veterinarios, etc. con mucha aceptación del mercado.

No nos quedamos en ello, fuimos generando empresas que agregaran valor a los clientes, dependiendo del momento, y el tipo de servicio. Desde servicios ambientales, transporte metropolitano b2b y b2c, reclutamiento de personal y personal zafral, así como representación y venta de productos en el mercado.

En este último tiempo estamos desarrollando herramientas de apoyo al e-commerce a través de una startup del grupo. Es muy motivante cumplir con los objetivos de ayudar a los clientes resolviendo sus problemas mientras generamos empleos de calidad. Ni más ni menos que lo que se espera de nosotros.

Hoy Farmared-Logired es una empresa consolidada en su rubro, con más de 25 años de historia, ¿imaginabas este futuro cuando iniciaste la empresa?

Se fue dando, si miramos para atrás nos sorprende el camino recorrido y nos llena de agradecimiento a aquellos que de una manera u otra nos acompañaron, nos apoyaron y confiaron en nosotros. Esto aplica a la familia en su conjunto, a los amigos, a colegas y a colaboradores.

Agradezco a Dios el haber contado con esos compañeros de camino, sin ellos los resultados hubieran sido otros.

¿Qué valores aplicás en tu día a día como líder de Farmared-Logired?

Los valores que me inculcaron en el seno de mi familia. Intento no alejarme de ellos y volver al origen, en caso de dudas.

Fomentamos la honestidad en el equipo, así como la transparencia para con los clientes, la búsqueda de la excelencia, la robustez en los procesos, el respeto entre nosotros, la capacitación y desarrollo constante de nuestro personal. Claro que todo ello acompañado de un arduo trabajo del equipo de colaboradores. Ese es nuestro día a día.

El sector logístico es un negocio tradicionalmente masculino, ¿lo sentiste así durante tu carrera?

Nunca me sentí discriminada por mi condición de mujer y si lo fui, no fue obstáculo para el desarrollo de mis ideas o proyectos. Creo que la mujer es más empática ya que logra captar los sentimientos de la gente a su alrededor. También es más detallista ya que se preocupa de que las cosas no solo salgan, sino de que se realicen bien.

En Farmared-Logired implementan un plan de inclusión con foco especial en mujeres jefas de hogar, ¿por qué y qué resultados obtuvieron?

Estamos convencidos que la libertad comienza por la libertad económica, lo cual es fundamental para el empoderamiento de la mujer en su vida. Por esta razón es que fomentamos la inserción laboral de la mujer y su desarrollo profesional. Y los resultados han sido notables porque un 65 % de los colaboradores son mujeres capacitadas, involucradas y orgullosas del rol que cumplen.

La presencia de la mujer en el directorio, en cargos gerenciales y jefaturas dan la impronta del tipo de liderazgo que nos caracteriza. Es una forma de colaborar con la disminución de la brecha de género.

¿Qué le diría a las mujeres que están en el inicio de su carrera como emprendedoras?

Entender que el propósito de las empresas es agregar valor a la sociedad. Para desarrollarse y desarrollar a otros se necesita libertad de acción, no se puede estar o percibirse acotada. Entender que es un camino de ida, con altibajos que deben tomarse como aprendizajes, no como derrotas. Y nunca dejar de capacitarse, mantenerse al día.

Además, buscar siempre el equilibrio familia-trabajo, que es fácil decirlo, pero un poco difícil de ejecutarlo, cuando estás enamorada de tu trabajo.

¿Qué importancia tienen para ti los espacios de intercambio entre mujeres empresarias?

Cumplen un rol importante en el desarrollo de la mujer empresaria, la visibilizan, la ponen en el centro, pero tengamos cuidado en no caer en discriminación de otro tipo. Los intercambios en espacios diversos agregan valor.

¿Cuál es el propósito de Farmared-Logired?

El propósito que tiene nuestro grupo empresarial es ser organizaciones de triple impacto. No perseguimos únicamente resultados, sino que entendemos que nuestra actividad empresarial si no decanta en la sociedad y cuida al medio ambiente, no tiene sentido de ser. Además de ser cortoplacista.

Estamos obligados a dar continuidad a las organizaciones que dirigimos, detrás de ellas hay clientes y colaboradores, en suma, familias, que han depositado su confianza en nosotros.

No olvidar que si a las empresas les va bien, le va bien al país y a su gente.