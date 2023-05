Álvaro Gutiérrez dijo que el bajón de Nacional ante Defensor Sporting se debió al "desgaste"

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, dijo que su equipo acusó el "desgaste" realizado el miércoles en el empate ante Inter por Copa Libertadores y que por esa razón el rendimiento de su equipo se desplomó ante Defensor Sporting en partido correspondiente a la 14º fecha del Torneo Apertura. El partido terminó 2-2 y por esa razón, Peñarol se proclamó campeón del certamen.

"Dominamos los primeros 30 minutos, pero después creo que empezamos a sentir el desgaste que hicimos en Brasil, empezamos a ser imprecisos, no pudimos estar con la misma presión, salían dos y otros se quedaban, lo mismo que nos pasó ante Wanderers, pero eso se debió al gran desgaste que hicimos el miércoles", analizó el DT en una breve nota televisiva de tres preguntas y también en conferencia de prensa.

"Después se hizo un partido muy parejo, Defensor metió gente grande y a tirar centros de los costados terminamos sufriendo", reconoció Gutiérrez.

Consultado por los cambios dijo: "Busqué refresco, habíamos empezado a sentir desgaste antes de los cambios. Lamentablemente perdimos la posibilidad de este campeonato, pero no fue que el campeonato lo perdimos en esta cancha, porque esta es una cancha muy difícil contra un rival muy difícil también".

"Hay que ser realistas, sabíamos que estaba muy difícil y que incluso ganando los dos partidos no podíamos salir campeones, me quedo con esos primeros 30 minutos y la alegría que metieron hasta el final, a veces se puede, a veces no y hay que corregir los errores que pudimos haber cometido, afianzando las buenas cosas que tuvimos también", concluyó Gutiérrez en su breve comparecencia ante los medios.