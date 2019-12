Alza del precio de la carne, un problema común en la región

El valor de la carne es un precio casi político en esta parte del mundo y su avance este año pone el foco en lo que pueden –o no– hacer los gobiernos. Mientras hay algunas señales que apuntan a que China está bajando los precios propuestos por la carne vacuna, es difícil que esto se refleje en el mercado interno de los países del Mercosur de cara a las fiestas de fin de año.

En Uruguay hubo propuestas de la gremial de carniceros ante el gobierno para lograr algún tipo de exoneración impositiva sobre el precio de la carne, al menos en el último mes del año, lo que choca con la situación fiscal del país.

Los carniceros señalan que los altos precios de la carne vacuna retrajeron su consumo.

Además, la suba de precio en la carne bovina también impulsó los precios de carnes alternativas.

El fuerte incremento en las importaciones compensó parcialmente la suba de los precios de la carne, aunque en las últimas semanas los valores aumentaron en la región, lo que encarece las compras al exterior.

Según datos de Uruguay XXI, entre enero y noviembre las importaciones de carne vacuna llegaron a US$ 98 millones, 90% más que en igual período de 2018.

En Argentina el consumo se vino a picada en el mercado interno, mientras las exportaciones cerrarán 2019 con un nuevo récord en volumen. Entre enero y octubre el consumo per cápita de carne vacuna fue equivalente a 51,7 kilos anual, una caída de 10% respecto a ese período de 2018.

¿Qué hará el nuevo presidente en Argentina?

En el mercado ya se señala que el gobierno de Alberto Fernández dispondría un aumento en las retenciones, aunque se manejan alternativas para no restringir el efecto positivo sobre la economía del repunte de las exportaciones.

Hay entre analistas y especialistas propuestas de imponer retenciones más altas a los cortes populares y así moderar su precio en el mercado interno.

En Brasil también el fuerte empuje de las exportaciones por la demanda china impulsó los valores del ganado y, por ende, de la carne vacuna, pero también de la porcina y la aviar. Durante noviembre el precio del ganado llegó a subir más de 30% en algunas zonas de San Pablo, con alzas en los precios al consumidor.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Tereza Cristina Correa, dijo al diario O estado de Sao Paulo que los precios del ganado no volverían a los niveles previos al empuje de la demanda china. La funcionaria dijo que el precio de la carne estuvo por tres años “muy bajo”. El valor de la carne “va tener una estabilización, no va a tener más estos empujes. Pero no tiene el riesgo de volver a lo que era”, afirmó.

El lunes el presidente Jair Bolsonaro dijo que en tres o cuatro meses los precios de la carne volverían a la normalidad, aunque descartó que se vayan a tomar medidas desde el gobierno.

“Quiero dejar bien en claro que el negocio de la carne se rige por la ley de oferta y demanda. No puedo regular. Eso no se va a dar”, expresó Bolsonaro.

Para saber

En Brasil, en noviembre las exportaciones de carne vacuna totalizaron 158.240 toneladas por US$ 617 millones, un crecimiento de 14% en volumen y 37% en facturación respecto a igual mes de 2018. En el acumulado de 2019 las colocaciones al exterior sumaron 1,682 millones de toneladas por US$ 6.730 millones, un incremento de 13% en volumen y facturación frente a igual período del año pasado. La Asociación Brasilera de Frigoríficos proyecta para 2020 un crecimiento de 10% en los embarques del producto.