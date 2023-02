Analistas destacan que el yuan chino podría acabar con el dominio del dólar en la próxima década

“La contienda geopolítica cada vez más intensa entre Washington y Pekín se dejará sentir inevitablemente en un régimen mundial bipolar de divisas de reserva", dijo Nouriel Roubini, llamado el economista catástrofe por sus previsiones. Roubini, nacido en Estambul es profesor de la Universidad de Nueva York y economista jefe de la consultora Atlas Capital Team.

En una columna publicada en el periódico de negocios británico Financial Times, este economista estimó que el dólar estadounidense se está enfrentando al fin de su dominio en el sistema financiero mundial. El creciente rol del yuan chino en el comercio y las finanzas internacionales, según Roubini, llevará inevitablemente a una cohabitación de creciente paridad de ambas monedas.

Mientras el mundo siga dividiéndose cada vez más entre la influencia estadounidense y la china, "es probable que un régimen monetario bipolar, y no multipolar, acabe sustituyendo al unipolar" dijo Roubini en la nota.

Aunque “los escépticos advierten que los controles de divisas de China deberían impedir que el yuan supere al dólar, los Estados Unidos tiene su propia versión que reduce el atractivo de los activos en dólares entre enemigos y otros allegados, porque las sanciones financieras contra sus rivales, las restricciones a la inversión interna en muchos sectores y las empresas vigiladas por la seguridad nacional, e incluso las sanciones secundarias contra países amigos, son un freno al dólar, la moneda de transacciones internacionales”, escribió Roubini en su columna.

En 2022, los Estados Unidos y sus aliados “congelaron las reservas de divisas de Rusia y la expulsaron del sistema financiero SWIFT”, acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales). Además, “la administración Biden intentó cortar el acceso de China a tecnologías e inversiones clave que podrían contribuir a su desarrollo militar”. Esos dos fenómenos, según Roubini, ponen en duda la potencia del dólar como moneda de intercambio mundial.

En el artículo, dijo que “últimamente se vieron otros intentos para debilitar el dominio del dólar, como el inicio de las conversaciones entre Rusia y China para desarrollar una nueva moneda de reserva con otros países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), o los esfuerzos de Rusia e Irán para crear una criptomoneda respaldada por el oro”.

Otro caso mencionado en la nota es que China y Arabia Saudita ya realizaron transacciones de petróleo en yuanes en diciembre de 2022. Según Roubini "no es descabellado pensar que Beijing podría ofrecer a los saudíes y a otros países petroleros del Consejo de Cooperación del Golfo la posibilidad de comerciar con petróleo en RMB y de mantener una mayor proporción de sus reservas en la moneda china". La moneda oficial de China es el Renminbi (RMB), que significa "moneda del pueblo". Su unidad básica es el yuan (CNY) y ambos términos se utilizan indiferentemente.

El auge del llamado petroyuan seguirá tomando impulso cuando China empiece a aprovechar su condición de mayor importador de petróleo del mundo, advirtieron otros analistas.

Roubini añadió que el creciente interés por las monedas digitales de los bancos centrales, llamadas CBDC, “contribuirá a acelerar el debilitamiento del dólar como moneda de reserva mundial durante la próxima década”.

"La competencia geopolítica cada vez más intensa entre Washington y Beijing se dejará sentir inevitablemente en un régimen mundial bipolar de divisas de reserva", señaló.

En contraposición a lo expresado por Roubini, el economista Paul Krugman dijo en su columna de The New York Times que “los inversores no deberían perder el sueño ahora mismo por las posibles amenazas al dominio del dólar”. Krugman no espera que el dólar “sea desbancado pronto como principal divisa en el comercio internacional”.

Por el lado de la inteligencia artificial también hay pronósticos en la línea de lo expresado por Roubini. El ChatGPT predijo el fin del dominio del dólar como moneda de intercambio global. Un chatbot es un programa informático que simula y procesa conversaciones humanas, escritas o habladas, que permiten a los humanos interactuar con dispositivos digitales.

El ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, fundada por el megamilllonario Elon Musk, cobra vuelo en el mundo tecnológico y muchos lo ven como el competidor del buscador de Google. Si bien OpenAi figura como una empresa “sin fines de lucro”, espera obtener ingresos por US$ 200 millones en 2023 y por US$ 1.000 millones en 2024.

Musk no sólo tiene fuertes inversiones de Tesla en China, sino que el ChatGPT le indica la creciente influencia del yuan chino. Este programa de inteligencia artificial afirmó que “es posible que ni el dólar ni el yuan tengan en el futuro un papel de liderazgo”.

La disputa de las monedas en el plano internacional es un tema geopolítico de primera magnitud y ChatGPT advirtió la importancia del dólar como "reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta" durante el siglo XX, por lo que "su uso generalizado, particularmente en el comercio internacional" le confiere "una influencia significativa en el escenario mundial", según publica el medio digital con base en Nueva York, Business Insider.

"Sin embargo, en los últimos años hubo esfuerzos para reducir el dominio del dólar y aumentar el uso de otras monedas, como el euro y el yuan, en las transacciones internacionales", agregó.

Respecto del yuan, ChatGPT resaltó que "incrementó gradualmente su rol en la economía global en los últimos años", siendo "cada vez más ampliamente utilizada en el comercio y en la inversión internacionales".

El sistema de inteligencia artificial sostuvo que es "incierto" predecir "qué moneda será dominante en el futuro", aunque aclaró que "es probable" que el mundo avance hacia un "sistema monetario más multipolar, en el que varias monedas juegan un papel importante, en lugar de una moneda dominante".