Anestesistas hacen paro en mutualistas y ASSE pero atienden en los seguros médicos privados

El Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos (SAQ) resolvió llevar adelante un paro de 72 horas en reclamo de la falta de representatividad gremial -desde este lunes 5 hasta el miércoles 7 de noviembre- que afecta exclusivamente las operaciones que se realizan en las mutualistas y en los hospitales públicos, a excepción de las intervenciones oncológicas. Pero los seguros médicos privados, que son los prestadores que cobran una cuota superior al resto, quedan exentos de la medida. O lo que es lo mismo, los afiliados que puedan permitirse pagar más, reciben asistencia con normalidad.

Según explicó el dirigente del SAQ, Daniel Montano, los seguros privados reconocen al colectivo de anestesistas como un sindicato independiente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y negocian con él las condiciones laborales de sus médicos. “Ellos nos dan la posibilidad de acordar nuestras propias cuestiones de trabajo: la cantidad de cirugías que realizamos, la carga horaria que asumimos, entre otras cosas. Y los otros prestadores, no. Es decir, los seguros no intermedian con el Sindicato Médico para cerrar nuestras negociaciones, entonces, ¿cómo le vamos a parar a aquel que respeta nuestro reclamo? No le vamos a suspender las operaciones al que aplica nuestras reglas”, argumentó y agregó que el SAQ tampoco para el caso de los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) por el mismo motivo.

Montano afirmó que las mutualistas le han dicho al SAQ que ellas “no tienen problema” en sentarse a negociar con los anestésicos de la misma manera que lo hacen los seguros pero no pueden hacerlo, según aseguró, porque "eso les impediría cobrar una de las metas económicas" que ofrece el Ministerio de Salud Pública (MSP). El gobierno condiciona a las mutualistas, según el cirujano, mientras que los seguros médicos quedan exentos de ese inconveniente porque no forman parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Y ahí radica la diferencia. “Las mutualistas no pueden negociar con nosotros porque el ministerio les cancela el cobro de las cápitas”, insistió el especialista médico.

Reacción del gobierno y el SMU

“Es alarmante. Si ya de por sí este paro era difícil de comprender, ahora es doblemente vergonzoso. Lo que hacen es separar a la población: le suspenden la asistencia al que no puede pagar los seguros médicos”, indicó a El Observador Jorge Quian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) respecto a la decisión del SAQ de atender con normalidad, solamente, en los seguros médicos privados.

El jerarca también aseguró que el motor que impulsa el reclamo de los médicos no es la representatividad sindical, como manifiesta el colectivo, sino un interés económico. “Estamos convencidos que todo esto es por dinero y no por otra causa”, disparó Quian este lunes en el programa Desayunos Informales.

En la misma línea se expresó este martes el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco. “Es pésima la lectura que se puede hacer sobre esto: los anestesistas no hacen paro en donde se atiende a la clase más influyente, pero sí suspenden las operaciones de la población más vulnerable. Es un disparate”, dijo el médico a El Observador. Además señaló que en esos centros los cirujanos cobran más dinero por realizar intervenciones.

"Una inmoralidad mayúscula"

Daniel Montano, dirigente del SAQ, negó a El Observador que el motor de estas decisiones sea el dinero. “Es una inmoralidad mayúscula que digan que nuestro motor es económico. Ningún médico deja de ejercer en función de la plata. Jamás. Es una falta a la ética profesional. Es un insulto gratuito que nos ofende profundamente a todos. Nos están tratando de inmorales en público, nos faltan el respeto en televisión y después dicen que están abiertos al dialogar. Esto es una tomadura de pelo”, criticó el dirigente.

Para Montano, el dirigente de la SAQ, comunicar "la idea amarillista" de que los cirujanos solo "atienden a los ricos, vende mucho”, especialmente, dijo, si lo transmiten las personas que quieren dañar al Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos. “Cuando le dicen esa mentira a doña María, le van a tirar con que somos unos cretinos porque decidimos trabajar en donde nos pagan más. Para que sepan todos: yo no trabajo para ningún seguro médico y muchos otros cirujanos tampoco. Decir que esto es por plata es faltar a nuestra moral como profesionales. Es una barbaridad. Esto no es por dinero, estoy cansado de repetirlo, es por representatividad para ganar en condiciones favorables para nuestra especialidad, porque el SMU no nos defiende”, sostuvo.

Montano se mostró dolido por los comentarios que manifestó Quian en el programa de televisión. "Creo que ya debería jubilarse", sostuvo el dirigente, y también aseguró estar decepcionado por los dichos del ministro de Salud, Jorge Basso, declaró días atrás, en donde "también atacó" al colectivo de los cirujanos.

“Ninguno de los dos nos invitó nunca al ministerio para reunirnos. Jamas nos juntamos a conversar porque a ellos nunca les interesó. Y ahora tenemos que tolerar estas faltas de respeto, donde nos tratan de personas inmorales. Vergonzoso es insultar el ejercicio médico de un colega. Debería darles pudor a los propios jerarcas agredirnos así. Nos dan con un palo cada vez que pueden. Y estas faltas de respeto yo no las arreglo hablando con periodista. Hacen mucho daño, ellos son un ministro y un subsecretario de Estado que insultan a médicos en televisión”, se lamentó Montano. "Esto genera un escenario negativo para sentarse a conversar”, agregó.

Este miércoles está prevista una reunión para abordar el tema del subgrupo gremial que el SAQ demanda. “Con todo consiguieron crear un ambiente muy desfavorable para nuestros intereses. Desviaron el foco. Confundieron a la gente. Van a pensar que somos unos locos. Nosotros queremos defender nuestros intereses que no son los mismos que tiene SMU y eso lo deben comprender”, concluyó Montano y aseguró que después del encuentro el SAQ resolverá cómo seguir adelante.