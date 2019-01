Ante una temporada de capa caída para el este, Montevideo se afianza como principal destino

A pesar de que la parte fuerte de la temporada costera del país ya pasó, con algunos datos preocupantes como los que dio a conocer el Ministerio de Turismo este martes, en los que se informó que durante los primeros diez días de enero la cantidad de turistas argentinos descendió un 30%, en el caso de Montevideo no se reflejó una realidad tan desértica como suele ocurrir al inicio de cada año.

Es que aunque la capital del país no goza del protagonismo mediático en cada verano, sigue siendo el destino turístico más importante y constante del Uruguay. En 2018, por ejemplo, los visitantes que llegaron a Montevideo fueron 1.051.593 personas, casi 300 mil más que su inmediato seguidor, Punta del Este. En total, Uruguay recibió durante todo el año pasado 3,7 millones de turistas, por lo que la capital del país recibió alrededor del 30%.

El diferencial para la capital del país es su característica no zafral. El puerto de Montevideo no solo implica una ventaja en lo económico y comercial, sino que también una poderosa arma de atracción turística. Según consta en los últimos registros presentados por el gobierno sobre turismo de cruceros en julio de este año, arrojó que Uruguay recibió un total de 140 cruceros, lo que equivalió a 240 mil personas que dejaron al país US$ 7,6 millones. De esa cantidad, 108 cruceros llegaron al puerto de Montevideo.

Del total de divisas que ingresaron por esta vía, el 71% del gasto fue en Montevideo y el 29% restante en Punta del Este. Son los dos únicos puntos del país que reciben cruceros en sus puertos.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió a 2 millones de pasajeros en el año 2017, y superó su récord de 2011, cuando pasaron por esa terminal aérea 1,9 millones de personas. Ese fue el último año que voló en forma completa Pluna.

El termómetro de los agentes

En diálogo con El Observador, la encargada de personal del Mercado del Puerto, Adela Varela, señaló que durante los primeros días de 2019 se notó un aumento del turismo, aunque una baja con respecto al año anterior, dado que “otros años se nota que está a full”. Cuando mayor cantidad de gente recibe el histórico lugar hay entre 2 mil y 3 mil personas, y se da cuando llegan cruceros y se pueden ver entre cinco y seis ómnibus parados, explicó Varela.

Sin embargo, también aclaró que el Mercado del Puerto es “muy oscilante”, con días que puede estar a pleno y otros con mucho menos trabajo. El público que concurre es básicamente todo extranjero, comentó Varela, que además agregó que en últimos años se ha notado una baja de presencia de uruguayos.

La mayoría de los visitantes son de origen brasileños, seguido por argentinos, estadounidenses y chilenos. Los que realizan mayores gastos son los provenientes del país presidido por Donald Trump, aunque los que gastan individualmente más como turistas son los chilenos. El público en general es de mayores de 60 años y predominan las mujeres (58%), según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Turismo.

Por su parte, desde el primer Free Walking Tour de Montevideo se expresó que la última parte del mes de diciembre y los primeros días de enero se mantuvieron comparación al mismo período del año pasado. “Hubo una pequeña disminución, pero para nosotros el público crucerista que tiene unas pocas horas en Montevideo es fundamental y ese público sí se mantuvo, con un gran flujo de brasileños”, comentó Franco Pérez, el director del emprendimiento.

Por su parte, el propietario de la Marisquería El Italiano -ubicada en el Puerto del Buceo-, Juan Scala, dijo a El Observador que en lo que va de estos días el turismo se ha mantenido parecido al de otros años, aunque en el caso de los argentinos la comparación con principios de 2018 se ha notado de sobremanera. Además, Scala destacó que se ha visto mucho público brasileño, principalmente de los cruceros, con un poder adquisitivo medio-alto y en el caso de los europeos o norteamericanos la tendencia es similar a la de temporadas anteriores.