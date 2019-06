Antes de entrenar, Suárez pasó por el hospital

El goleador celeste en la Copa América, Luis Suárez, debió concurrir a un hospital este viernes debido a un traumatismo en una mano, según confirmó el jefe de la sanidad uruguaya, Alberto Pan, al periodista Sergio Gorzy.

Desde la selección informaron a Referí que el golpe lo sufrió en la mano izquierda.

Pan dijo que el salteño estuvo en un hospital de Porto Alegre debido a que "tuvo un traumatismo en la mano, pero está a la orden para la competencia. Hicimos un estudio radiológico, fue al entrenamiento y mañana (el sábado) entrena normal".

Como informó Referí, Diego Laxalt no está desgarrado y si bien todo indica que no llegará para jugar el partido del lunes ante Chile que cierra el grupo C de la Copa América, tiene posibilidades de seguir participando en el certamen, obviamente en caso de que Uruguay clasifique a los cuartos de final.

"Laxalt entrenará de forma diferenciada mañana (el sábado) y su evolución lo llevará de la mano al reintegro".