Los estudios realizados a Laxalt determinaron que no tiene desgarro

Enviado a Porto Alegre, Brasil

La lesión de Diego Laxalt que lo obligó a dejar la cancha y que derivó en el primer gol de Japón ante los celestes debido a que el futbolista, ya lesionado, no logró llegar a la marca del autor del tanto, Miyoshi, finalmente no es un desgarro según confirmó este viernes sobre la hora 13.50 la sanidad celeste a cargo del Dr. Alberto Pan.

Según los exámenes a los que fue sometido en la mañana de este viernes en Porto Alegre, los mismos arrojaron el siguiente informe médico: "Se constatan imágenes compatibles con distensión de musculatura isquiotibial, sin elementos de rotura de fibras, por lo que no se descarta su disponibilidad previo a la finalización de la competencia".

A diferencia de lo ocurrido con Matías Vecino en el encuentro debut de los celestes ante Ecuador, Laxalt no presenta desgarro. Cabe consignar que Vecino estuvo hasta el jueves con el seleccionado y ya viajó hacia Montevideo debido a que su esposa espera familia.

Laxalt había despertado cierta preocupación en el propio técnico uruguayo, Óscar Tabárez, quien en conferencia de prensa tras el 2-2 contra Japón había dicho que sintió un dolor en la parte alta del posterior, sobre el glúteo.

Aunque aún no se confirmó, todo indica que no estará presente en el partido del lunes contra Chile, pero tal como lo informó la sanidad uruguaya, en caso de que la celeste continúe en el certamen, no se descarta su disponibilidad para otros encuentros.