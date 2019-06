La generación de jugadas, lo “positivo” de la selección para los futbolistas de Uruguay

Desde Porto Alegre

En la zona mixta del Arena Do Gremio los jugadores de la selección uruguaya lamentaron el empate 2-2 ante Japón, pero valoraron la generación de jugadas de peligro, pensando en el partido que se viene, el lune ante Chile, en el que esperan afinar la puntería.

Diego Godín, Luis Suárez Giorgian De Arrascaeta y Federico Valverde mencionaron ese aspecto del juego de la celeste ayer en Porto Alegre.

“Fuimos entendiendo que la manera de jugar era más directo, con Luis y Edin saltando en la mitad de la cancha, donde era prácticamente impenetrable y la cancha hacía difícil que se pudiera jugar. Y así fuimos generando ocasiones, llevando a Japón hacia atrás, sobre todo en el segundo tiempo”, dijo el capitán

“Generamos situaciones, tuvimos un montón de ocasiones para haber ganado el partido, no se pudo, y me voy con la tranquilidad de que se generaron, las tuvimos, no se pudo convertir, y nos llevamos un punto que no nos clasifica matemáticamente, pero que nos deja prácticamente en la siguiente fase”, agregó Godín.

Por su parte, Suárez dijo que se iba con la “sensación positiva” de que se crearon varias situaciones. “Creamos muchas claras”, señaló.

De Arrascaeta, quien ingresó en el complemento, señaló: “Hicimos un final de segundo tiempo para ganar el partido, creamos situaciones y no pudimos lograr ese gol. Se crearon que eso es lo importante, las jugadas, y esperemos que el próximo partido entren”, agregó, el de Flamengo, quien también señaló que ese aspecto fue “lo positivo” que dejó el 2-2.

En tanto, Valverde, que también entró en el segundo tiempo, señaló: “Creamos muchas situaciones, hicimos un juego que para nosotros fue bueno pero no supimos aprovecharlo”.

Fueron 29 situaciones

Según indicó Opta, que divulga datos de los partidos, Uruguay tuvo 29 tiros al arco ante Japón, más que cualquier otra selección en un partido de las últimas cuatro Copa América.

Además, señaló que 11 tiros fueron de Luis Suárez, quien tuvo la mayor cantidad de situaciones en un partido de las últimas cuatro ediciones, igualando al peruano Paolo Guerrero en el partido ante Bolivia de 20015.