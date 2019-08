Apertura cambiaria: el dólar baja casi 20 centésimos en la pizarra del BROU

Luego de cerrar con su primer caída significativa en casi un mes este miércoles, el dólar mantiene su tendencia bajista en la apertura cambiara de este jueves. La pizarra al público del BROU bajaba 18 centésimos respecto al cierre de ayer y se ofrecía al público a $ 35,55 para la compra y $ 37,05 para la venta. Como suele ocurrir, los cambios privados acompañan esa corrección y ofrecían el billete verde unos 20 centésimos por debajo del cierre del miércoles al público. En algunas pantallas, la punta vendedora se ofrecía a $ 37,25.

En la víspera, el dólar interbancario descendió 0,3% en promedio y quedó a $ 36,50 el miércoles, tras el pico histórico nominal con el que había cerrado un día antes ($ 36,60). La última operación que se realizó a través de Bevsa fue a $ 36,48 y no fue necesaria la intervención del Banco Central (BCU) para frenar la fuerte apreciación que mostró la divisa estadounidense en los últimos días, y que lo obligó a vender más de US$ 250 millones de sus reservas entre el mercado spot y contratos a futuros para amortiguar la depreciación del peso uruguayo.

El dólar se ha fortalecido 6,3% en lo que va de agosto y 12,7% en el acumulado anual.

El presidente del BCU Alberto Graña volvió a enviar señales este miércoles a los agentes sobre la política que está aplicando la autoridad monetaria en materia cambiaria en el marco la apertura de las Jornadas Anuales de Economía de la autoridad monetaria que culminarán este jueves 22.

En ese sentido, Graña aclaró que dado el rol en los mercados financieros del BCU con sus intervenciones no solo se evita caídas o subas abruptas del tipo de cambio, sino que se está dando una señal a los agentes económicos: “Muchachos, tenemos tipo de cambio flotante, pero locuras en el mercado cambiario no. El BCU no va a tolerar desalineamientos del tipo de cambio con respecto a su nivel de fundamento”.

Vecino sigue tranquilo

Tras la calma que tuvo el mercado cambiario argentino este miércoles, en la apertura de esta jornada el dólar se mostraba estable y se mantenía en el eje de los 57 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación. En tanto, el mayorista avanzaba apenas 3 centésimos y se negociaba a 55,05 unidades por dólar.

Por su parte, en Brasil el dólar abría al alza frente al dólar (0,5%) y se negociaba a 4,04 unidades por billete verde. El miércoles, el Banco Central de Brasil (BCB) vendió US$ 200 millones de sus reservas para interrumpir al tendencia a la depreciación del real. La operación fue la primera en más de 10 años porque la autoridad monetaria brasileña se guarda la intervención directa en el mercado cambiario de contado para casos de extrema necesidad, mientras que recurre a otras vías de intervención más suaves en el día a día. En lo que va del mes, la moneda brasileña se debilitó casi 7% frente al dólar.