Ariana Grande rompe récords en Spotify y se convierte en la Mujer del Año

Junto a artistas como Madonna, Lady Gaga, Selena Gómez y Taylor Swift, Ariana Grande –cantante pop, actriz y activista– formará parte de la lista de mujeres que, a lo largo de los años, han sido elegidas Mujer del Año por la revista Billboard.

El galardón –que se le entregará en diciembre– fue anunciado por la vicepresidencia de la empresa de comunicación. Según de destacó, la interprete de la canción God is a woman es “una estrella en sus propios términos que nunca se inclina ante ninguna tendencia musical en particular en la industria” y es una artosta “segura de sus convicciones” porque “siempre se defiende a sí misma y a sus decisiones en un mundo que, a menudo, no es hospitalario con ese tipo de fuerza en las mujeres jóvenes".

Más allá de los revuelos a nivel personal –se separó de Pete Davidson con quien se iba a casar y, su exnovio, el rapero Mac Miller falleció– Grande vivió un 2018 muy exitoso y sus obras estuvieron a la cabeza de varias listas de rankings musicales.

En la lista de Billboard 200 –que ubica a los álbumes más populares en base a su consumo total–, la cantante logró el primer puesto en tres oportunidades. Primero con Yours Truly en 2013, luego con My Everything en 2014 y en 2018, nuevamente.

Su disco Sweetener –que contiene hits como God is a Woman y No Tears Left to Cry– la artista logró mantenerse varias semanas en el puesto número uno en la lista Billboard.

Por otro lado, en Spotify, rompió records al convertirse en la primera cantante mujer que superó las 8 millones de escuchas gracias a la canción thank u, next en la que habla de sus exparejas:

Con 23 años y una carrera musical cargada de triunfos, Ariana Grande se convirtió, además, en una referente de varias causas sociales. Frecuentemente envía mensajes a través de sus redes sociales o participa en actividades que busquen generar conciencia en materia de feminismo, salud mental, y derechos de la comunidad LGBTQ. De hecho, tras el atentado donde murieron cerca de 20 personas a la salida de su concierto en Manchester el año pasado, la estrella pop ayudó en la organización de un show a beneficio en apoyo a las víctimas de la tragedia y sus familiares.

Grande recibirá el galardón Mujer del año, el 6 de diciembre en la cena de gala anual de Mujeres en la Música que organiza Billboard.