Así es la intimidad del artesanal y sorprendente Cerro Largo

Los auriculares como refugio para aislarse del bullicio. La mesa improvisada para jugar al truco. La ronda de mate que sirve para charlar. Y el sol como socio para dejarse atrapar por el sueño. Las interminables horas de viaje arriba de un ómnibus forman parte de la vida de Cerro Largo, uno de los punteros de la Tabla Anual.

La lucha invisible de los arachanes va más allá de los 90 minutos de la cancha. No es sencillo vivir la mitad del campeonato arriba de los ómnibus. Recorriendo kilómetros y kilómetros. Un desgaste al que no son sometidos el resto de los futbolistas que juegan el Campeonato Uruguayo.

El tema va más allá de los 396 kilómetros que los separan de la capital que se transforman en 792 a la hora de volver a casa. Son cinco horas arriba de un ómnibus. Que en el ida y vuelta se transforman en 10. Y que sumada las nueve salidas que lleva en la temporada revelan que el plantel de Cerro Largo pasó más de 90 horas arriba de los ómnibus.

El viajar fecha de por medio implica una cantidad de cambios en la rutina y hasta un movimiento poco habitual para cualquier club como trasladar todos los alimentos y hasta a la cocinera.

Dante Fernández/FocoUy

“Viajamos con toda la cocina arriba del ómnibus cuando vamos a Montevideo”, reveló el presidente del club, Ernesto Dehl, a Referí.

Cerro Largo lleva recorridos 7.164 kilómetros en lo que va de una temporada que recién llegó a la mitad de su camino. Es el club que viaja más. Lo sigue Plaza Colonia que lleva 4.273 kilómetros andados por las rutas del país. Es decir, 2.891 kilómetros menos que el elenco arachán.

Para que tengan una idea del esfuerzo que hacen los jugadores de Cerro Largo, si lo comparamos con los clubes grandes, Nacional acumula 1.225 kilómetros de viajes en ómnibus producto de sus salidas a Melo, Maldonado y Florida. Mientras que Peñarol tiene 1.158 kilómetros arriba por viajar a Colonia y Melo.

Dante Fernández/FocoUy

Se podrá argumentar que los clubes grandes son sometidos a otro desgaste al salir en la primera parte del año a jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana. Es verdad, pero los tiempos son menores porque se viaja en avión. Para ser más gráficos, mientras el plantel de Cerro Largo debe disponer de 5 horas arriba de un ómnibus para llegar a la capital, el de Peñarol llega en dos horas a San Pablo o en dos horas y media a Santiago de Chile.

Viajar tomando Tacuarí

La planificación de una semana donde Cerro Largo tiene que jugar en Montevideo cambia para los integrantes del plantel.

El técnico del elenco de Melo, Danielo Núñez, reveló a Referí que: “Cuando nos toca viajar lo hacemos el día antes del partido y nos quedamos concentrados. La mayoría de las veces viajamos al mediodía porque aprovechamos la mañana para entrenar. Luego los jugadores se van a almorzar y regresan para viajar”.

Pero no vayan a pensar que el almuerzo lo hacen todos juntos en algún en particular, ni en las instalaciones del club. No, cada jugador almuerzo por su cuenta, reveló el entrenador.

Nicolás Garrido

“La comida la paga el club que tiene una nutricionista que tiene un expendio de comidas al público y ella misma les confecciona la alimentación a los jugadores. El almuerzo y la cena. Entonces ellos comen cada uno en su casa y luego nos vamos”, reveló Núñez.

El presidente Dehl aportó: “Durante la semana tenemos una dietista que les da la comida en viandas a los jugadores. Son 20 los que están comiendo lo que sugiere la nutricionista”.

Cerro Largo tiene un acuerdo con la empresa de viajes Decatur que es la que proporciona un ómnibus. “Nosotros pagamos un porcentaje del viaje del plantel de Primera División. La empresa es de Dardo Rodríguez que colabora con el club y nos apoya durante el campeonato mediante la esponsorización. El ómnibus es de primer nivel y lo tenemos a disposición para ir a entrenar cuando vamos a otros lugares. Además Dardo tiene una marca de refrescos de la zona, que es Tacuarí, y nos brinda la bebida”, comentó Dehl en charla con Referí.

Merendar en el ómnibus

Dante Fernández/FocoUy

“Cuando salimos al mediodía se les brinda una merienda a los jugadores en la mitad del viaje, en el propio ómnibus, sin detener la marcha. La hacemos pasando Minas. La merienda es preferentemente sándwiches de jamón y queso y un jugo para cada uno”, comentó el DT.

“La alimentación es otro gasto que sale mucho dinero por día. Amén de eso tenemos los alquileres de las fincas donde viven los jugadores. Tenemos cinco fincas alquiladas y el problema son las garantías pero siempre sale un directivo a brindar garantías”, expresó.

El técnico Núñez dijo a Referí que todos los jugadores del plantel están radicados en Melo. “Solo tres o cuatro jugadores viven en sus casas, el resto habita en los apartamentos que alquila el club”.

Viajar con “la cocina”

Cuando llegan para disputar partidos, el plantel de Cerro Largo pernocta en El Pinar, la colonia de vacaciones de Ucot que según describió Núñez “es un edificio con habitaciones, tipo hotel”.

El entrenador agregó: “Tiene un espacio con habitaciones, una sala amplia para comedor, una cocina amplia, espacios verdes con una canchita chica, una piscina chica al aire libre, tiene una zona de parrillero techado y otra techada de juegos. Las habitaciones están bien, con baño privado, televisión con cable, aire acondicionado. Para descansar está bien”.

Esa es otra diferencia con el plantel de Plaza Colonia, el otro club del interior que viaja, ya que los Patas Blancas no tienen la necesidad de viajar un día antes ya que deben recorrer una distancia menor.

“El Pinar es un lugar que alquilamos. Es el lugar de vacaciones de Ucot. El trato que nos dan es excelente y el local es ideal para un club como nosotros, un club en desarrollo. No tiene grandes lujos pero sí todas las comodidades necesarias para un buen descanso. Y allí nos ceden el espacio de la cocina donde brindamos el servicio de comida para el plantel”, expresó el presidente Dehl.

El titular del club fue gráfico al expresar que “nos traemos toda la cocina en el ómnibus cuando jugamos en Montevideo, porque no cocinamos. Viajamos con muchos kilos. Traemos cocinera”.

Dante Fernández/FocoUy

Dehl reveló que la cocinera Es Fanny, la mamá del exjugador del club Hugo Magallanes que fue negociado a Nacional.

“Desde que falleció Andrés Ferreira con 52 años, que era un ícono del club, pasó a ser Fanny la cocinera. Viene con una ayudante y traemos todo lo que vamos a consumir arriba del ómnibus”, agregó.

Al esfuerzo que se realiza en Primera, se deben sumar los viajes de las divisiones formativas.

“Allí hicimos un acuerdo, una colaboración de la Intendencia, que hace acuerdo con las compañías por toque de andén. Les descuentas los toques de andén a las compañías que ponen los ómnibus para formativas solo para competencias. Por ejemplo tenemos que movilizar la Tercera cuyos partidos en Montevideo se fijan los martes. Todos los fines de semana tenemos ómnibus en las rutas”, sentenció el presidente de Cerro Largo.

Viajes de Cerro Largo

Diego Battiste

Defensor Sporting, fecha 2 Apertura, 794 km

Rampla Juniors, fecha 4 Apertura, 794 km

Juventud, fecha 6 Apertura, 812 km

Liverpool, fecha 8 Apertura, 794 km

Wanderers, fecha 10 Apertura, 794 km

Racing, fecha 12 Apertura, 794 km

Boston River, fecha 14 Apertura, 794 km

Wanderers, fecha 2 Intermedio, 794 km

Rampla, fecha 4 Intermedio, 794 km

Total de kilómetros recorridos 7.164

Viajes de Plaza

Diego Battiste

Boston River, fecha 1 Apertura, 364 km

Cerro Largo, fecha 3 Apertura, 997 km

Cerro, fecha 4 Apertura, 364 km

Nacional, fecha 6 Apertura, 364 km

Progreso, fecha 8 Apertura, 364 km

Defensor Sporting, fecha 10 Apertura, 364 km

Juventud, fecha 12 Apertura, 364 km

Wanderers, fecha 14 Apertura, 364 km

Racing, fecha 2 Intermedio, 364 km

Fénix, fecha 5 Intermedio, 364 km

Total de kilómetros recorridos 4.274

Viajes de Nacional

Diego Battiste

Ubilla de Melo, 794 km

Campus Maldonado, 248 km

Campeones Olímpicos Florida, 183 km

Total de kilómetros recorridos: 1.225

Viajes de Peñarol

AFP

Suppici de Colonia, 364

Ubilla de Melo, 794 km

Total de kilómetros recorridos: 1.158