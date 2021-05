Así fue el sentido mensaje de Lacalle para los hijos de Larrañaga durante el sepelio

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó un discurso en homenaje al fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga en el que recordó los gustos que compartían, enalteció su desempeño al frente del gobierno, valoró su fidelidad a la política y le dejó un mensaje a sus hijos.

"Por suerte, son muchos los que lo van a extrañar, porque de nada sirve pasar por este mundo si no dejamos afectos, si no dejamos recuerdos. Su partido lo va a extrañar en la primera fila, esa que, créanme, en las competencias internas, alguna vez en voz baja dijimos 'esta vez no va a pelear' y nos lanzaba una carcajada en la cara y nos decía 'yo no sé lo que no es pelear'", aseguró el mandatario.

"Su partido, que lo tuvo adelante de la fila y lo tuvo medio paso atrás, tampoco le negó el estribo, siendo factor determinante primero del afincamiento, allá por el año 2004, sobre todo con esa ola de gente joven, que algunos (todavía) nos acompañan. Fue bastión fundamental durante las siguientes campañas electorales y en ensillar de nuevo en el 2019. Y ni qué hablar de que hoy vamos a extrañar un bastión fundamental en el gobierno", dijo sobre el papel de Larrañaga en cada elección interna del Partido Nacional y sobre la candidatura que obtuvo para enfrentarse a Tabaré Vázquez en 2004.

"Ese cuerpo lleno de fuerza y de voluntad. Ese cuerpo que embestía, que tropezaba y que rodaba. Ese cuerpo que se paraba como si nada hubiera pasado. Ese cuerpo que no sabía de descansos ni de renunciamientos, empieza a descansar hoy, mucho antes de lo previsto. Empieza a descansar cuando lo veíamos en el mejor momento. Había encontrado su eje, su centro. Y esa embestida, típica de él, se había concentrado en esta tarea", destacó Lacalle Pou, quebrado, al recordar el papel del ministro en el actual gobierno.

Lacalle mencionó que las autoridades lo extrañarán en el gobierno. Nostálgico, recordó sus gustos en común por los caballos, cuchillos y relojes y añadió que cuando se sentaba a su lado en el Senado "siempre lo veía con un reloj menos" porque comúnmente se los regalaba a sus hijos.

"No es el reloj en sí, es una valoración de los tiempos. El tiempo pasa y no es para todos igual si no hay respuestas y si hay carencias. En el Senado nos estábamos al lado y siempre lo veía con un reloj menos. Hoy, uno de sus hijos tiene el negro con plateado. Y cada vez que le preguntaba decía 'este es para el hijo que se recibe' o 'este otro que está estudiando' y se iba desprendiendo de esos relojes", recordó.

Y cerró con un mensaje para los hijos de Larrañaga que escuchaban cabizbaja: "Me imagino los sentimientos encontrados. Yo siempre quise más de mi viejo, quería más tiempo, más tranquilidad, no quería leer las redes ante alguna crítica. Esos mismos relojes que usó Jorge, que tenía la obsesión de hacer las cosas cuanto antes, es el mismo tiempo que les sacó a ustedes. No sé si lo van a entender ahora, cuando sean más grandes y tengan hijos lo van a entender: la actividad política es ensanchar el corazón, es un acto de generosidad. No es querer menos, es querer más. Es esa familia no sanguínea, que es la patria. El corazón del viejo de ustedes estaba compartido por 3 millones y medio (de personas), siéntanse honrados y caminen con la frente en alto".