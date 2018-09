Así funciona la máquina que limpia el Oceáno Pacífico de plástico

Aproximadamente 80.000 toneladas de basura plástica flotan en el Océano Pacífico, cubriendo una superficie del tamaño de Francia.

La iniciativa de la ONG The Ocean Cleanup lanzó este sábado su máquina System 001 desde San Francisco, un dispositivo de 600 metros de largo que usa las fluctuaciones de la marea para trasladarse y crear una "herradura" que encerrará el plástico flotante en el mar que luego podrá ser recolectado y reciclado.

¿Qué pasa si la misión tiene éxito?

El inventor Boyan Slat cree que de ser exitosa esta experiencia podrá remover la mitad del plástico flotante en el mar en los próximos 5 años.

La iniciativa planea ofrecer a empresas privadas el acceso a fondos para construir más máquinas que limpien el oceáno a un costo de US$ 25 millones por unidad.

Así es la Isla de Basura del Pacífico

Posibles contratiempos.

Pese a que recién en fin de año se tendrá una perspectiva sobre el funcionamiento, diversas entidades de protección de vida marina han criticado que, por ejemplo, especies de aguavivas quedarán atrapadas sin poder escapar.

La realidad uruguaya

Aunque no está determinada la cantidad de plástico de nuestra costa, muchos de esos plásticos presentes en los océanos son plásticos de un solo uso: sorbitos, cubiertos, bolsas, bandejas, etc. La primera manera de evitar este problema es no consumiendo ese tipo de productos y la segunda es, que si los consumimos -porque en ese momento no tenemos opción-, clasificarlos correctamente en el contenedor de reciclaje para viabilidad el mismo.

Plogging en la playa 🚮 y la tormenta trajo una bolsa de leche con vto 13 de agosto 2001 (17 años) pic.twitter.com/Z56Mi6USgS — Silvina Barreto (@SilvinaBarret12) 26 de agosto de 2018

Hace un tiempo se viralizó en twitter una bolsa de leche con vencimiento en 2001. La causa de que los plásticos lleguen a los océanos se debe principalmente a la mala gestión de residuos, en la cual hay responsabilidades compartidas entre la ciudadanía, los gobiernos locales y centrales.

Hagamos los ciudadanos nuestra parte y demandemos que los gobiernos hagan la suya.