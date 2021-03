ASSE concentrará en departamentos del norte la mayoría de las nuevas camas para pacientes graves

"No me imagino un país de bandera negra donde no tengamos disponibilidad para atender a los pacientes críticos", dijo a El Observador el médico intensivista Mario Torales, adjunto al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

En el prestador público aseguran que "siempre va a haber una cama para un usuario de ASSE", mientras que con el incremento de ingresos a CTI de las últimas semanas y la saturación del sistema de salud en el horizonte, los prestadores activaron un plan de contingencia para evitar el colapso. Leé también Intensivistas proyectan que los CTI pueden saturarse en dos semanas El presidente, Luis Lacalle Pou, apuntó este martes a que la meta del gobierno es evitar la saturación y para ello anunció que estarán disponibles 129 camas para pacientes graves, 35 de ellas en los prestadores privados, diez en el Hospital Militar y las 84 restantes en el sector público. En ASSE las nuevas camas serán en realidad unidades respiratorias agudas que se instalarán en todo el país, pero con una concentración mayor en el norte. Aunque se trata de un nivel de atención dependiente de la medicina intensiva, estas unidades la utilizan los pacientes previo a ingresar a las camas de CTI y se los asiste con ventilación no invasiva. Esa es una de las principales diferencias con los tradicionales CTI, donde es necesaria la respiración mecánica y la intubación. "Las unidades respiratorias las vamos a concentrar más en la frontera seca y la regional norte, que es donde el índice P7 es más elevado y donde hay más probabilidad de que se saturen los servicios de CTI", dijo Torales. Presidencia Cama de CTI de ASSE "Está demostrado científicamente que (la unidad respiratoria aguda) evita que un paciente se complique, es una modalidad de terapia intensiva y muchas veces se evita que se intube al paciente", explicó Cipriani este martes en una visita a Soriano. Las camas adicionales que anunció Lacalle Pou se sumarán progresivamente en el sector público, así como también los recursos humanos para atenderlas. Según Torales, se considera que una cama de CTI está operativa cuando dispone de un médico intensivista, un licenciado, un enfermero y un auxiliar de servicio. "En el sector público la aspiración es lograr 84 camas de CTI", pero "todavía es muy temprano para decir el plazo" en la que quedarán operativas, aunque "va a ser a la brevedad posible", señaló el adjunto de Cipriani. El trabajo por región y los CTI "fuertes" Si bien ASSE tiene sus servicios distribuidos en cuatro regiones (norte, sur, este y oeste), no tiene camas de cuidados intensivos en todos los departamentos, por lo tanto, se utiliza la regionalización para el traslado. En este sentido, Torales explicó que la mesa coordinadora de CTI, que integran el Ministerio de Salud Pública (MSP), las mutualistas y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) monitorea la disponibilidad de recursos en cada área para optimizar el uso de las camas. En Artigas, por ejemplo, el prestador público no tiene camas de cuidados intensivos y tiene una unidad respiratoria aguda en Bella Unión. En ese caso, existen convenios con las mutualistas privadas que tienen CTI. "Artigas tiene como referencia a CTI muy potentes como son Salto y Paysandú que hoy tienen camas disponibles si Artigas lo requiere", dijo Torales. Leé también Member Qué dice el MSP sobre la capacidad de los CTI en medio del aumento de casos El jerarca de ASSE señaló que "los CTI potentes" son los que tienen más de diez camas en total como Tacuarembó, Paysandú, Salto y Rivera (que tiene diez). Esos hospitales "tienen camas disponibles al momento", dijo. En Río Negro, otro de los departamentos de mayor riesgo sanitario, también hay centros de referencia para el traslado de pacientes como el CTI del Hospital de Florida y también el de Salto y Paysandú. En este sentido, Lacalle Pou dijo que la distribución de las 129 camas adicionales “dentro de lo posible, va a tener determinada regionalización, porque vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de traslados (...) sobre todo del norte al sur”. Según las cifras de este martes, de las 206 camas que tiene ASSE, quedan libres unas 48 y los jerarcas no prevén un escenario de saturación en el corto plazo. El 32% de los pacientes internados son a causa de covid-19, señaló Cipriani. Sin embargo, el aumento de los contagios diarios incrementa el riesgo del colapso tanto en el sector público como en el privado, debido a que hay una correlación entre el incremento de casos y las hospitalizaciones. Las camas adicionales que anunció Lacalle Pou se sumarán progresivamente en el sector público, así como también los recursos humanos para atenderlas. Según Torales, se considera que una cama de CTI está operativa cuando dispone de un médico intensivista, un licenciado, un enfermero y un auxiliar de servicio. Nuevo centro covid-19 en Montevideo En Montevideo, el Hospital Español es el centro de referencia de covid-19, sin embargo, ASSE incluyó al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) como un segundo punto de referencia. Cipriani anunció que el INOT tendrá 44 camas de CTI y 14 de cuidados moderados que requirió la contratación de personal para atender a este segundo centro covid-19.