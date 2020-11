Asumieron intendentes con promesa de dar empleo e impulsar políticas sociales

Con un fuerte énfasis en generar empleo y reforzar las políticas sociales tras ocho meses de pandemia, asumieron este jueves 15 intendentes. Además de los frenteamplistas Carolina Cosse, en Montevideo, y Yamandú Orsi reelecto en Canelones, lo hicieron la mayoría de los nacionalistas, el colorado Richard Sander y el frenteamplista Andrés Lima aunque el acto en Salto se realizará este viernes.

De los blancos, cuatro repiten su mandato tras haber sido reelectos. Ellos son el artiguense Pablo Caram, en Colonia Carlos Moreira, en Durazno Carmelo Vidalín y en Maldonado Enrique Antía, quienes aprovecharon para reivindicar sus gestiones y destacar la "confianza de la gente".

El presidente Luis Lacalle Pou, que estuvo en su Canelones que lo vio nacer a la política con Orsi y en Rivera con Sander, envió cartas al resto de los jefes comunales deseándoles suerte. En representación del gobierno, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado se hizo un raid por al menso seis departamentos, acompañado en algunos por el subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, en otros por el subdirector de la OPP, José Luis Falero, y también por la vicepresidenta Beatriz Argimón.

El primer blanco reelecto en Artigas

El artiguense Pablo Caram destacó su logro de ser el intendente "más votado de todo el país" (sic) gracias a "más de 30 mil ciudadanos que lo hicieron posible", dijo en su discurso que dio luego de firmar el acta con una lapicera que compró un amigo hace 45 años en Montevideo, y le pidió que la usara en su asunción.

Además, agradeció "la oportunidad histórica de continuar en el departamento". "No sabemos otra manera de gobernar que no sea con la gente, vecinos y compañeros municipales. Nos gusta exigirnos a nosotros, hacer las cosas. Entre tantos objetivos que ya tenemos y otros que la gente irá agregando, vamos a tener miles de planteos de vivienda", auguró.

Antes del intendente, Delgado abrió el acto con un discurso político, en el que no escatimó elogios para Caram, cuya gestión ha sido cuestionada por nepotismo y quien asume con una causa judicial pendiente por designaciones de obras a empresas vinculadas a funcionarios de su confianza. No obstante el secretario de la Presidencia llamó "amigos" al equipo de gestión municipal artiguense y le dijo: "Pablo, tenés una responsabilidad histórica, no hay precedentes que un intendente haya sido relecto en Artigas. Eso te pone en la historia. Te ganaste la confianza de la gente de Artigas por segunda vez, y con más margen que la primera, y eso es porque hiciste las cosas bien".

Delgado aprovechó también para destacar los logros del gobierno en la lucha contra a pandemia. "Está controlada con la economía abierta, eso tiene que ver con liderazgo del gobierno y las medidas sanitarias. Es una conexión directa y un compromiso social y personal de la población en el uso de la libertad. El desafío que tenemos ahora es usar la libertad de forma responsable y solidaria", dijo.

Antía y el "compromiso" con el trabajo

"Nuestro compromiso es a más puestos de trabajo", dijo Enrique Antía al asumir su segundo mandato consecutivo y el tercero en su historial político. "La gente apoyó el cambio, dándonos una mayoría especial de 21 ediles y la responsabilidad de conducción en los ocho municipios del departamento. Los vecinos entendieron el mensaje y confiaron", agregó el intendente. Según Antía, fue fundamental la gestión de los cinco años anteriores. Aseguró que ese respaldo los "compromete" a ser mejores y por eso no se puede fallar.

"Vamos a ser más solidarios que nunca para que nadie se quede en el camino", dijo el intendente de Maldonado al referirse a la pandemia y las medidas que puede tomar y por eso anunció que trabajará por la seguridad, la obra pública y con descuento de tasas e impuestos, porque más de 50 proyectos generan más de 4 mil puestos de trabajo.

Antía terminó su discurso aventurando "que es posible un futuro mejor para Maldonado". "Los invito a construirlos juntos y que así este sea un mejor lugar para vivir. Sabremos cumplir. Muchas gracias", se despidió.

Moreira: "Hablaban de que nos habían perdido la confianza”

Intendencia de Colonia

“Si tendré que agradecer a los miles de colonienses que nos votaron y que volvieron a confiar en nosotros, cuando algunos hablaban de que nos habían perdido la confianza”, comenzó diciendo Moreira, quién destacó orgulloso que es la primera vez que asume con un gobierno de su signo político, al que elogió por actuar “notablemente” ante la pandemia y destacó por su alta aprobación.

El coloniense reelecto también hizo hincapié en el empleo y en la inversión privada, además de que anunció el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Recordó la emergencia del departamento por tener el puerto cerrado a causa de la pandemia, y por eso dijo que hay que ponerse a trabajar de forma inmediata. “Tengo más ganas que nunca de asumir esta responsabilidad, así que muchas gracias por su apoyo”, concluyó.

Vidalín por cuarta vez al frente de Durazno

Otro que repitió mandato y que aseguró que la generación de empleo y las políticas sociales serán su "desvelo", fue el nacionalista Carmelo Vidalín, quién ocupará por cuarta vez el sillón municipal.

"El ejercicio del poder desgasta y por ello esta cuarta oportunidad es la más valiosa de las que he tenido". A quienes no lo votaron, le transmitió que hará esfuerzo por los errores que ha cometido. "No somos dioses. Ejerceré el poder con autoridad, el poder es para ejercerse", dijo.

Otras prioridades de su gestión serán las políticas educacionales y la formación. "Se terminó el tiempo de la garra charrúa, el que no se prepare y no estudie, no llegará a la meta y será postergado", advirtió. En otro orden dijo que le pidió una reunión al presidente para plantearle la instalación de un centro de tratamiento de rehabilitación de personas adictas a las drogas, algo que ya había sido anunciado como promesa de campaña.

Olivera: Lo "prioritario" será el empleo

Uno de los que se estrena por primera vez al frente de una intendencia es el también nacionalista Nicolás Olivera. En su primer discurso como jefe comunal, aseguró que utilizará el fideicomiso votado por la junta “solo para obras extraordinarias” y que tiene entre sus prioridades “trabajo, empleo para los sanduceros y el escrupuloso cumplimiento del ABC, eso que la intendencia lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer bien”. Según consignó el diario El Telégrafo agregó que entre las "muchísimas cosas" que quiere hacer "eso será lo prioritario”.

También anunció que se propone concretar durante su Administración “esa obra tan importante como es la planta de tratamiento de efluentes (cloacales), que se ha visto demorada por años, pero que ya no puede seguir sin construirse”. “La gente nos puso para tomar decisiones, y eso vamos a hacer”, subrayó.

López: "Continuidad y cambio"

En su discurso, Guillermo López indicó que la administración que comienza en Florida será de continuidad y cambio. “Será a nuestra manera, gradual desde un proceso histórico consolidado, marcado por las circunstancias y complejidad de los problemas en la actualidad. Esto es una continuidad. Somos parte, hemos sido protagonistas y seremos parte de la continuidad”, afirmó el sucesor del actual embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso.

Enciso le envió un saludo a López a través de un video. "Le deseo mucho éxito a Guillermo y a todo su equipo para seguir y mejorar las obras en el departamento", dijo.

Echeverría: optimismo en las dificultades

"Hoy nos toca asumir una intendencia totalmente diferente a la de hace cinco años atrás, con dificultades económicas y sanitarias. Pero créanme que tenemos mucha fe, optimismo y ganas para hacer las articulaciones correspondientes con el gobierno nacional. Va a costar, no es fácil, pero nunca vamos a bajar los brazos de lucha ni de compromiso”, indicó el nuevo intendente, Fernando Echeverría.

Lafluf: "Shock de inversión de obra pública"

Twitter Por la patria

Lafluf puso énfasis en la necesidad de descentralizar Río Negro, generar empleo y mejorar las rutas para la gente. "Ya estamos viendo el shock de la inversión de obra pública en las rutas, a través del Ministerio de Transporte", afirmó y anunció una gestión austera. "A cuidar los recursos de la gente, cuidar los recursos humanos de la intendencia y a no mirar para el costado si se ve que en algún sector se está gastando mal", dijo.

Volviendo sobre la idea de descentralización sostuvo que "en el Estado hay 200 grupos haciendo lo mismo en todo el país, es impresionante la superposición. Más que la cantidad de funcionarios es saber dónde están y con qué", dijo. "No desconcentrar, descentralizar", agregó el intendente que repite por tercera vez mandato.

"La gente votó para cambiar y no hay que enojarse. Cambió a nivel nacional y cambió a nivel departamental", señaló.

Besozzi a Bascou: "Fuiste un titán político"

Guillermo Besozzi dedicó buena parte de su discurso a elogiar y agradecer a su antecesor Agustín Bascou, imputado por la Justicia por vender ganado que tenía prendado e indagado por venderle combustible de su estación de servicio de la intendencia. "Cumpliste con creces", le dijo y luego agregó: "Fuiste un titán político, administrativo, momentos de tormenta tuviste pero siempre mantuviste el barco de la intendencia como correspondía y para lo que te eligió la gente". "El tiempo vas a ver que te lo va a reconocer fuertemente", agregó.

Frente a las dificultades generadas por la pandemia, Besozzi prometió que va a trabajar "las 24 horas del día, los siete días de la semana" y anunció que la semana que viene se reunirá con los dirigentes locales del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto –aunque no tenga representación en la junta– para consensuar propuestas de campaña y los llamó a "trabajar en conjunto" para "tirar y empujar de este carro entre todos".

Entre los temas pendientes que impulsará, mencionó el Soriano Arena, y la política habitacional de realojos.

Bascou, por su parte, que abrió el acto, dijo que entregaba el mando "con orgullo" porque entendía haber hecho "una gran tarea por el departamento de Soriano". "Entiendo y espero hacer cumplido con las expectativas. Hice todo lo que pude. Dimos todo, errores cometimos sí, por supuesto, pero el esfuerzo fue grande y valió la pena. Me voy tranquilo, orgulloso, y conforme", cerró.

Tacuarembó

Wilson Ezquerra destacó que el anterior intendente Eber da Rosa le dejó una intendencia saneada, "que presenta obras y servicios para mejorar calidad de vida de ciudadanos". Agradeció a quien le depositó la confianza. Y a quienes no lo hicieron. "El compromiso es trabajar por todos, ya pasaron las elecciones", dijo y recordó que dialogó con todos los partidos representados en la junta departamental.



"Vivimos tiempos de muchas dificultades, que el gobierno nacional ha monitoreado y llevado de la mejor manera. Nosotros también tenemos que colaborar", afirmó Ezquerra. Señaló que espera tener "mejor" relacionamiento con el gobierno nacional porque hubo "dificultades" con el gobierno anterior, y mencionó que el ministro de Transporte (Victor Rossi) "vino solo dos veces".



También saludó a los trabajadores municipales, a quienes les dijo que su compromiso es jerarquizar la tarea municipal y generar capacitación.

Bentaberri: "Generar políticas públicas"

"Les quiero decir que vengo a hacerme cargo. A hacerme cargo de generar todas las políticas públicas que sean necesarias para que nuestro querido departamento sea de diálogo, respetuoso y tolerante", afirmó la intendenta de San José, Ana Bentaberri, quien también prometió empleo junto a una convivencia pacífica y desarrollo sostenible.

Sander: Austeridad y atención a los "desprotegidos"

El único intendente colorado que asumió ante la presencia del presidente Lacalle Pou, prometió una gestión austera y dijo que la atención prioritaria la tendrán "los más desprotegidos". Asimismo afirmó que trabajará en "la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión que se traduzcan en fuentes efectivas de trabajo".

Richard Sander anunció también que se gestión estará marcada por "la extensión y modernización de servicios, con la incorporación de más y mejor tecnología, la defensa y jerarquización del patrimonio histórico y cultural; la promoción y ejecución de obras que culminen los procesos de urbanización a nivel de todo el departamento apuntando siempre a un desarrollo sustentable, en permanente diálogo, intercambio y coordinación con nuestros vecinos, tanto dentro como fuera del territorio nacional".