Aumentan límite que tienen las AFAP para invertir en acciones de empresas uruguayas

El Banco Central (BCU) dispuso una modificación normativa para las inversiones que las administradoras de fondos de ahorro previsional destinan a acciones de empresas que cotizan en bolsa. Las AFAP entienden que la medida busca fomentar el mercado de valores, pero perciben que el cambio no moverá la aguja.

Una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU del 27 de diciembre pasado dispuso aumentar a 20% el límite que las AFAP tenían para invertir en acciones de empresas uruguayas. El anterior era de 10%. La resolución indicó que los subfondos de acumulación podrán poseer en su cartera hasta el 20% del total de las acciones emitidas (ordinarias, preferidas o de goce) por una sociedad anónima uruguaya, siempre que no configure control o influencia significativa, según lo dispuesto en las normas contables adecuadas para las sociedades comerciales.

El BCU señaló que se recibieron comentarios de varias AFAP y otros integrantes del mercado y que ellos aportaron elementos que permitieron mejorar la propuesta original corroborando el valor que tiene para el regulador el proceso de consulta.

Más allá del aumento del límite, las administradoras entienden que el cambio normativo, por sí solo, no dinamizará el mercado uruguayo de capitales.

El gerente de Inversiones de República AFAP, Agustín Giannini, dijo a El Observador que la modificación puede ayudar, pero tiene que ser acompañada de otros motivos. “Eso no quita que puedan darse cambios. Hay muchas empresas uruguayas que han ido creciendo y pueden darse situaciones interesantes. No quiero dar un tono extremadamente pesimista, quiero darle su justa medida a la importancia que puede tener la normativa en el mercado”, explicó.

La posición cautelosa de Giannini al respecto tiene como fundamento el tamaño del mercado accionario en Uruguay que es “extremadamente acotado”.

Señaló que en República AFAP, igualmente, se valora positivamente el cambio normativo. “A veces, en empresas que no son tan grandes el tope de 10% del capital accionario hace que los volúmenes que se puedan invertir no tengan sentido para fondos de ahorro previsional que son muy grandes”, expuso.

Más allá del aumento del límite mencionó que el porcentaje sigue siendo acotado. “Siendo honesto no creo que por sí solo vaya a cambiar la realidad del mercado accionario uruguayo de un día para el otro. Ayuda para buscar nuevas alternativas, pero entiendo que no va a implicar un antes y un después.”, reconoció.

En sentido similar opinó Santiago Hernández, gerente de Inversiones de AFAP SURA. Indicó que la medida va en línea con las intenciones del Ministerio de Economía y del BCU de fomentar el mercado de valores de Uruguay. También marcó como una limitación a la dimensión del mercado de capitales local.

“En la práctica, actualmente no existe oferta de acciones en el mercado. Las empresas uruguayas no cotizan en bolsa y es difícil pensar que eso vaya a cambiar en el mediano plazo por diversos factores”, indicó. Como casos puntuales destacó a Gralado (Tres Cruces), Isusa o los parques eólicos Valentines.

Por lo expuesto, Hernández estimó que el 10% que estaba establecido era prudente en la medida de la gestión de riesgos de exposición a una misma empresa. Como un aspecto razonable del cambio mencionó el planteo que la eventual participación de la AFAP no pueda implicar control ni influencia significativa sobre la gestión de la empresa.

Por último, en UniónCapital AFAP no consideraron necesario para una adecuada gestión de los portafolios al aumento del límite para inversión en acciones locales de 10% a 20%. “Además se encuentran por encima de los límites prudenciales para activos comparables en otros sistemas de ahorro individual de la región”, dijeron a El Observador.

“Entendemos que el efecto esperado es un incremento de la concentración de valores en los fondos administrados por las AFAP, en desmedro de la amplitud y profundidad del mercado”, concluyeron.

Rentabilidad AFAP

El Banco Central publicó los primeros días de enero la rentabilidad de las AFAP con datos cerrados a diciembre.

En el caso del subfondo de acumulación la rentabilidad real promedio del régimen (en Unidades Reajustables) fue de 2,33%.

En el caso del subfondo de retiro, la rentabilidad (también medida en Unidades Reajustables) fue de 1,83%.