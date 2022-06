Baja la faena y rebota con fuerza el precio de la hacienda

Se redujo en 14% el número de vacunos faenados en la última semana y cayó por debajo de las 49 mil cabezas, al cerrarse la zafra de cuota 481. Esta semana los precios del ganado gordo rebotaron con fuerza, en un mercado muy demandado y con entradas cortas, de cuatro a siete días.

Ante un escenario de oferta raleada de ganado bien terminado y la incidencia de las cuadrillas kosher, los novillos especiales de exportación recuperaron valor y alcanzan cómodamente los US$ 5,50 por kilo. Se han hecho negocios puntuales de US$ 5,60 el kilo de carcasa.

Las vacas y las vaquillonas pesadas acompañan la suba, en el eje de US$ 5,25 y US$ 5,35 por kilo, respectivamente.

La recuperación de la firmeza de los valores de la hacienda se vio reflejada en los ganados de reposición, que también comienzan a escasear.

Los terneros promediaron los US$ 2,96 por kilo y las terneras US$ 2,78 en el remate de Plaza Rural de esta semana, mientras que los novillos de 2 a 3 años ganaron algún centavo respecto a mayo.

En todas las categorías hubo mucha puja y se registraron valores por encima de la expectativa previa.

Hasta mediados o fines de julio se sentirá un hueco en la oferta, estimó el consignatario Alejando Arralde, con una faena que se establecerá por debajo de las 50 mil cabezas.

En junio, incluso podría ser inferior a la del mismo mes de 2021, rompiendo la tendencia de incrementos mensuales del último año y medio.

Con eso como marco, varios frigoríficos de primera línea están cerrando por licencias o reformas para retomar la actividad en un escenario con oferta más definida.

La oferta de haciendas listas para faena merca conforme se llega a la mitad del año.

En ovinos hay poca oferta. Se espera que aparezca cuando avancen las esquilas de invierno. Los valores muestran estabilidad, con cotizaciones sobre US$ 4,54 por kilo para el cordero, US$ 4,60 para borregos y US$ 4,13 para las ovejas.

Precio de exportación de carne vacuna al alza

El precio de exportación se mantiene en ascenso. En la semana del 4 al 11 de junio fueron exportadas casi 11 mil toneladas de carne vacuna a un promedio de US$ 5.390 por tonelada y el indicador de precios muestra que en 2022 el promedio dio un salto de valor de 30%, para promediar US$ 5.129 en el acumulado anual.

El valor de la media res en el mercado local aumentó en dólares más que el precio de exportación. En los últimos 12 meses se incrementó 37,4% en dólares y al cierre de mayo los precios de la media res, tanto de novillo como de vaca, superaron los US$ 6 el kilo por primera vez.

La tonelada de carne ovina exportada cayó debajo de US$ 5.000 por primera vez desde la primera semana de mayo. En la última semana promedió US$ 4.637.

Stock bovino en caída

El número de cabezas de ganado al cierre del ejercicio –con base en datos estimados del Dicose– al 1º de julio arrojará unas 300 mil cabezas menos respecto al año pasado, proyectó esta semana Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario.

La reducción del rodeo se explica por la alta faena de los últimos 18 meses, con “una caída grande” en los números de novillos de más de tres años y de vacas de invernada. Las vaquillonas de más de dos años bajarán levemente. El rodeo de cría se mantendrá estable por el ingreso de vaquillonas que se atribuye a la generación récord de terneros y terneras de hace dos años.

En el período actual el stock declarado de terneros será de unos 2,9 millones y puede llegar a un poco más de 3 millones en las preñeces para el próximo ejercicio.