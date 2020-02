Basquetbolistas salen al ruedo a pedir cambios en los torneos, médico y derechos de imagen

Después de un largo silencio los basquetbolistas están dispuestos a salir al ruedo y hacerse escuchar. Hay detalles de su carrera que pasan desapercibidos y que aspiran a cambiar. No tienen médico a pesar de ser un deporte de contacto. No son consultados a la hora de armar los torneos y están en desacuerdo con la forma de disputa. No reciben dinero por la utilización de su imagen. Aspiran a profesionalizar la carrera del jugador. El 12 de febrero los basquetbolistas tendrán su gremial, que se denominará Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA). Entre sus metas figura elevar el nivel del básquetbol y ampliar la base de jugadores, como lo reveló el candidato a presidir el gremio, Leandro Taboada, a Referí.

Leonardo Carreño

“Lo que se busca es tener objetivos a corto, mediano y largo plazo donde podamos tener una continuidad de trabajo a lo largo de los tres años de la gestión para cumplir objetivos establecidos. ¿Qué objetivos? A corto plazo lograr la sustentabilidad de la agremiación. Demostrar que el gremio va a estar presente en cada situación y vamos a intentar pelear por un mejor básquetbol y un mejor producto para que los dirigentes puedan vender. Si a los dirigentes les va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Trabajar en conjunto e intentar colaborar y exigir”, comenzó diciendo el único candidato a presidir la BUA.

Taboada agregó: “Vamos a formar comisiones con los clubes y trabajar en conjunto a los torneos futuros porque hasta ahora no nos piden opinión y nosotros estamos bastante en desacuerdo con la forma de disputa de los torneos”.

Jugar al mismo tiempo

Leonardo Carreño

Taboada señaló que los jugadores no comparten como están estructurados los torneos.“A nivel de calendario nosotros pensamos que sería mejor, como lo hablamos con los entrenadores, que se jugué al mismo tiempo Primera y el Metro. Que Primera tenga una extensión de un mes más, intentar alcanzar los 9 o 10 meses de juego y generar una Segunda que jugué unos seis meses. Para buscar esa extensión quizás habría que jugar un torneo paralelo a la Liga Uruguaya, que podría llamarse Copa Uruguay, que involucre a varios equipos, podrían ser del interior también.

Reunion de Comision Directiva. Hay mucho por hacer pero estamos cada vez mas cerca. ¡Todas y todos juntos por un mejor basquetbol! pic.twitter.com/afplAYGkb6 — BUA Uruguay (@BUAURU) January 22, 2020

Asimismo, los jugadores que juegan en Segunda que puedan disputar la DTA, que por un tema de costos es un torneo que no dura más de treses meses. Entonces, generaríamos una base más amplia de jugadores que estén jugando al mismo tiempo y no como ahora que salgan chicos de las formativas a jugar en ligas amateur porque no tienen donde competir”, expresó Taboada.

El futuro dirigente de la gremial indicó que: “Para que tengan idea de otra problemática, el jugador de básquet trabaja nueve meses para un torneo, máximo 10, entonces en el año siempre tenés una alta o una baja. Y ahí los meses que faltan los cubrís vos en la mutualista. Y después volvés a empezar de cero. Estamos buscando con la junta nacional de salud que se nos permita obtener antigüedad en la mutualista porque no se contempla la situación de un trabajador de un empleo

formal”.

Médico y salarios

Leonardo Carreño

A largo plazo el candidato a presidir la BUA se plantea mejorar las condiciones laborales para los jugadores.“El tema del médico en la última Liga ha roto con todos los esquemas porque en un deporte de contacto, físico, es vital un médico. Es un punto a recuperarlo y exigir que todos lo tengan. Médico y kinesiólogo debe haber en todos los equipos”, expresó Taboada.

Otro aspecto que inquieta al candidato a presidir la gremial es el referido a los salarios de los más jóvenes. “Antes todos los que compartían entrenamientos con los de Primera tenían salarios, ahora hay muy pocos, y otros que no tienen nada y les pagan en cuotas”, expresó.

El futuro presidente agregó: “Si es un deportes profesional que sea profesional para todos para que no se genere un tema de desigualdad que hay muchos jugadores que ganan mucho dinero y entrenan con jugadores que se tiene que pagar el boleto”.

Derechos de imagen

Camilo Dos Santos

Otro aspecto a futuro es el referido a los derechos de imagen. Actualmente los jugadores no reciben nada a cambio.“El tema de derechos de imagen es una ley que tiene que salir. No sabemos con qué prioridad lo hará este nuevo gobierno, pero nosotros vamos a reunirnos con la Mutual de fútbol para interiorizarnos bien con ese tema que ellos ingresaron el petitorio y queremos ver en que están ellos y transitar el mismo camino. Obtener los ingresos que debemos tener”, expresó.

Taboada sabe que el camino a recorrer es nuevo y todo llevará su tiempo.

“La idea es ir paso por paso. Tenemos cosas para mejorar. El fútbol tiene un terreno allanado, tiene estatuto de jugador que los contempla, incluso forman parte de la AUF, a nosotros nos va a llevar tiempo, hay que ganar terreno de a poco, mostrar solidez y compromiso”.

Las elecciones de autoridades de la BUA (Basquebolistas Uruguayos Asociacidos) se realizarán el 12 de febrero.

Hasta el momento la única lista postula a la presidencia a Leandro Taboada acompañado de Sabina Bello y Marcos Marotta. En la lista también figuran Federico Pereiras, Martín Couñago, Josefina Rivera. La comisión fiscal está compuesta por Mateo Orta, Martín Mayora y Pablo Macanskas al tiempo que como suplentes figuran Fernando Martínez, Federico Martínez y Manuel Romero.

“Soy consciente que va a llevar tiempo pero tenemos la necesidad de empezar a instalar ciertos temas que son de urgencia y es lo que nos trajo hasta acá, la decandencia en la que ha caído el basquetbol, para ayudar a que mejore. Estamos convencidos de dar una buena mano. Y espero que los clubes entiendan que la idea de los jugadores no es pelear contra los clubes”.