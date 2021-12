Bauzá y Uruguay como hub deportivo: “Este 2021 fue nuestro despegue; es el camino”

“Aunque a los 10 días de asumir (marzo 2020) nos llegó la pandemia de covid-19, que nos paró a todos, a nosotros, como Secretaría, nos sirvió para conocer a las 64 federaciones, a las 110 plazas de deportes, también para ver lo que habíamos proyectado para esta gestión y que debíamos realizar en una realidad diferente marcada por una pandemia. De lo que sí nos convencimos en todo este tiempo, y no paramos, fue y es que Uruguay debe ser sede y organizador de eventos deportivos”, comenzó explicando el director nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, cuando realiza una mirada a lo que le dejaron los dos primeros años de gestión.

Sebastián Bauzá

Desde el primer día habló del hub deportivo y lo puso en la agenda, ¿cómo logró materializar ese concepto?

Estoy convencido que es el camino. En este 2021 fue nuestro despegue como país como hub deportivo, y demostramos que lo podemos hacer muy bien. La frutilla de todo esto fueron las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pasamos mucho días con nerviosismo por todo lo que había que cumplir y, sobre todo, porque había vivido desde el otro lado, como invitado, finales de Libertadores y Champions League, y me asustaba lo que podía implicar organizar dos finales de Conmebol en Uruguay, por toda la responsabilidad que viene atado a eso. Finalmente demostramos que se pueden organizar todo tipo de eventos deportivos, y al más alto nivel, con las mayores exigencias.

Pero no todo fue fútbol. En esta pandemia organizamos el Panamericano de Karate donde vinieron 500 deportistas a Punta del Este y abrimos tres hoteles, que quedaron en actividad. Se hizo una Libertadores de fútbol sala en Florida. Tuvimos competencias internacionales de atletismo en la pista. En rugby hubo eliminatorias y con el Cuatro Naciones estuvieron un mes y medio, y este mes un Sudamericano de canotaje.

Bauzá impulsa a Uruguay como hub deportivo

Después de organizar las finales de Conmebol, ¿cómo mantiene el nivel de Uruguay como hub deportivo en 2022?

Estamos trabajando con el automovilismo. Existe la posibilidad de traer la fórmula E clásica, y la de rally. Y, ¿por qué no podemos soñar, como este año con la final de la Libertadores, con traer una fecha de TCR argentino a Uruguay?

¿Qué falta para que Uruguay se consolide como hub deportivo?

Que las empresas públicas y privadas puedan comprender que, de alguna manera, esto mueve los motores de la economía. En estos días me comentaba el director de uno de los hoteles al que las competencias deportivas que se organizaron en Uruguay les salvaron el año, la importancia de lo que significaba para su actividad y que quería sentarse a hablar porque quieren impulsar más eventos en Uruguay. Fijate que por el Panamericano de karate vinieron 500 personas a Punta del Este, y si no hubiera covid-19 hubieran llegado 2.000 porque estaban los padres, familiares, amigos. Lo tuvimos que hacer en el Enjoy, a puertas cerradas, pero movimos el país porque con la Intendencia de Maldonado arreglamos la hotelería y los restoranes se llenaron.

Tenemos que conquistar a las federaciones internacionales, a las que les estamos mostrando que se puede establecer Uruguay como sede de los grandes eventos, y también tenemos que convencer a las empresas privadas, porque cada vez que entrego un pabellón patrio, para un deportista que sale a competir al exterior, se transforma en el mejor embajador que podemos tener y nos conocen en el mundo por el deporte.

Por ejemplo, INAC es uno de los grandes socios que tenemos. En Tokyo 2020 no pudimos hacer lo mismo que realizamos en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero seguimos trabajando en eso, porque en el mundo nos conocen por la carne y también en todo esto podemos incorporar vinos y quesos, para llegar a todo el mundo con nuestros deportistas.

La gestión de Bauzá se desarrolló en la pandemia de covid-19

¿Por qué apostaron este año a desarrollar el 3x3 en todo el país como una actividad nacional?

Porque había departamentos en los que no había más planteles para jugar. El 3x3 es una disciplina muy económica, se juega en un tablero, en un pequeño espacio de cemento y con una pelota, y que es una disciplina olímpica. Además lo hablamos con el técnico de la selección, Rubén Magnano, que en esta actividad aprendés la técnica para jugar al básquetbol.

De acuerdo a lo que prometimos en campaña, estamos trabajando en dos programas: Ondi y ¡Vamos Equipo! Ondi utiliza la estructura de baby fútbol para promover y desarrollar otras cinco disciplinas: básquetbol, hándbol, vóleibol, rugby y hockey sobre césped. Con estas mismas actividades estamos yendo a las escuelas con el programa ¡Vamos Equipo!

Estos programas permitieron ampliar la base de captación de los niños y jóvenes y además permitieron que conozcan los deportes. ¿Por qué es tan exitoso el fútbol en Uruguay? Porque tenemos 60.000 niños que juegan al fútbol infantil. Con estos programas estamos buscando que los niños también aprendan otras disciplinas. Comenzamos con un plan piloto en ocho departamentos y en 2022 vamos a llegar a todos los departamentos. Porque las escuelas de tiempo completo necesitan tener más actividad y el deporte es una gran oportunidad. Las devoluciones que hemos recibido son muy buenas.

Necesitamos llevar otros deportes al interior, además de fútbol, que los niños lo aprenden solos o los padres naturalmente lo llevan a clubes o escuelitas. Para que crezcan los otros deportes debés mejorar la base, y para mejorarla es necesario que haya más chicos jugando, que haya más difusión y por eso nace el canal +deporteuy, en donde llevamos al público a través de la televisión las disciplinas que no se difunden. ¿Por qué elegimos este camino? Porque la difusión del deporte es un llamador que entusiasma a practicar el deporte.

Cuando llegamos al mMundial de handball, más chicos fueron a jugar al handball. Cuando jugaban Joselo Damiani, Diego Pérez y Marcelo Filippini, más chicos jugaban al tenis. Se jugó un mundial femenino de fútbol en Uruguay y cada vez más niñas se integraron al fútbol. La práctica del deporte se promueve a través del buen efecto contagio.

Sebastián Bauzá, Director Nacional del Deporte

¿Por qué estos cinco deportes colectivos?

Porque estamos trabajando con las federaciones. Pero también con otros. Por ejemplo, la vela es una disciplina que recibe uno de los mayores aportes de la Secretaría, porque los traslados de sus embarcaciones son muy caros. Y el apoyo que estamos dando al remo es muy importante. Siempre digo que hay cosas que la gente no sabe, pero los remeros que lograron un diploma olímpico fueron a adaptarse en la altura para ir a los Juegos Olímpicos. Además, en ese deporte te encontrás con un entrenador que marca la diferencia.

Bauzá impulsa los programas Ondi y Vamos equipos

¿Cómo hacen para sostener al argentino Osvaldo Borchi, que generó una revolución en el remo?

Eso depende de la federación. (Fernando) Ucha (presidente de la Federación de Remo) está haciendo un buen trabajo y yo puedo ayudar a las federaciones que se dejan ayudar. ¿Cómo ayudamos? A través de proyectos de mecenazgos se acercan diferentes empresas que nos permiten, por ejemplo, que a los Tokyo 2020 por primera vez los 11 deportistas llevaron una tarjeta BROU con efectivo, gracias a BROU e INAC.

¿El secreto para dar un salto de calidad en los deportes pasa por un buen entrenador en la elite, como ocurre con el remo con Borchi?

Por un buen entrenador, sin dudas, y también por infraestructura y tecnología. Porque el rugby funciona de la forma en que lo está haciendo porque hace 10 años entraron el Charrúa y hoy llegás allí y te encontrás con un centro de alto rendimiento. Trajeron entrenadores argentinos, clasificaron a los mundiales, van a competir a los mundiales. El hockey sobre césped hizo una cancha de agua. En todo este proceso es fundamental que las federaciones trabajen y la clave pasa por la organización de las federaciones, y que se den cuenta que la única manera de mejorar internacionalmente es ampliando la base de niños que la practican y por tanto deben ir de la mano con ¡Vamos Equipo! y Ondi.

Sebastián Bauzá asumió como secretario nacional del Deporte en marzo 2020

¿Hacia dónde va el deporte federado en Uruguay?

La única manera de mejorar es compitiendo con los mejores, que los uruguayos se vayan a preparar al exterior, organizar eventos internacionales para elevar el nivel y medir fuerzas con los mejores. Eso está dentro del paquete de organizar eventos.

Bauzá apuesta al crecimiento de otros deportes

En la mitad de la gestión en la Secretaría, ¿qué hicieron y qué les falta?

Tenemos que construir un deporte que vaya más allá del fútbol. Es un descubrimiento que hay que hacer de a poco, que nos involucra a todos y que trae grandes recompensas. Pongo dos ejemplos de deportistas jóvenes que se destacan por el esfuerzo y constancia de sus padres al acompañarlos a sus hijos desde pequeños: Felipe Kluver y Facundo Llambías. Era más fácil ser famoso a través del fútbol, pero los padres eligieron otras opciones y ellos lo están demostrando.

Sin embargo, a los 22 o 23 años esos deportistas tienen que dejar el deporte si no reciben apoyo o contratos profesionales en Uruguay.

Hace 10 años, cuando estaba en la AUF, era impensado que las futbolistas tuvieran contratos profesionales. ¿Qué ocurre una década después? Las futbolistas pueden vivir del fútbol. En otros deportes, por ejemplo, los atletas uruguayos más destacados son profesionales.

¿Cómo ayudan a los deportistas que no pueden acceder a contratos profesionales, como en el remo en Uruguay, por ejemplo?

No los podemos ayudar a todos, pero tenemos que conseguir más becas a nivel olímpico, apoyo de federaciones internacionales y que las empresas uruguayas apuesten más a los deportistas, porque, por ejemplo, muchos de estos remeros que se destacaron en los Juegos de Cali irán a competir a Europa y tendrán contratos profesionales en ese continente, tal como ocurre con los futbolistas.

El Mundial 2030 sigue siendo una aspiración del gobierno, dijo Bauzá

¿Uruguay sigue pensando en el Mundial de 2030?

El presidente de la República dijo que hay que seguir trabajando para 2030.

¿Uruguay está preparado para eso?

Hay que ver cómo se organiza ese torneo. Quedamos en juntarnos con los ministros de deporte de los cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y replantearnos cómo seguimos, y ver qué es lo que pretende y cómo se quiere jugar el Mundial de 2030 el presidente de FIFA.

¿Sigue creyendo en 2030?

Sigo creyendo que hay que festejar los 100 años de 1930, si es con un Mundial diferente a los de ahora o no, no lo sabemos, porque FIFA aún no definió cómo se jugarán los futuros mundiales.