Hincha de Cerro le pidió para el boleto a un periodista que lo entrevistó en medio de los incidentes contra Peñarol

Ahí se generaron los primeros incidentes donde la Policía actuó cuando el operativo de seguridad falló al no lograr una separación de parcialidades acorde a un partido que siempre es de alto riesgo.

El periodista Gonzalo Gabriel, de Universal AM 970, estuvo en las afueras del estadio cuando se generaron los hechos de violencia.

En la transmisión para el streaming de la previa del partido, con la cámara de Rodrigo Corbo, Gabriel entrevistó a un joven hincha de Cerro que expresó: "Veníamos por la ruta y varios kilómetros antes de llegar nos empezaron a trancar, cuando llegamos acá nos tiraron balazos, gas lacrimógeno, nos quebraron a un botija, están todos llorando. Nos pegan. Siempre nos regalan en este estadio de mierda, no se puede venir", dijo sobre el Campeón del Siglo.

Fue justo en ese momento que apareció otro hincha de Cerro, ataviado en los colores del club quien denunció haber recibido un "palazo" en el antebrazo izquierdo y una bala de goma en la pierna izquierda.

"Ahora me dicen que no puedo entrar, no sé por qué", comentó en un lenguaje totalmente atascado.

"¿De qué canal son?", les preguntó.

Fue ahí cuando el periodista quiso cortar la nota con un "vamos arriba".

Pero el hombre volvió a la carga con un objetivo bien definido.

Cuando Gabriel le dijo que era de Radio Universal, el hincha le retrucó: "Bueno, radio Universal, en una buena, ¿no tenés para un boleto pa' irme pa'l Cerro?".

"Ahora no, tenemos las cosas arriba, los documentos arriba", respondió el periodista.

Gabriel contó a Referí que inmediatamente volvió a la zona de acceso al Campeón del Siglo y que al cruzarse con dos hinchas de Peñarol uno de ellos le dijo a las risas: "Bo, dale una moneda, botón".