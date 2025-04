Presidente del sindicato de la Guardia Republicana denunció que un policía fue herido en los incidentes de Peñarol vs Cerro y anunció que la próxima vez que ocurra paran el fútbol

"El funcionario de Caballería fue dado de alta tras ser atendido en el Hospital Policial, no requirió puntos. También tenemos un equino con una pedrada en la careta de la protección, que le llegó a tocar el ojo. Fue un espectáculo de alto riesgo. Hubo una negligencia e inoperancia total por parte del Ministerio del Interior (MI). Hace muchos años se armó una Dirección General de Seguridad en el Deporte que hasta el momento han pasado varios gobiernos y ninguno ha tomado cartas en el asunto. Ha sido una vergüenza donde los funcionarios policiales nos hemos visto afectados. Estamos hablando de 2006 cuando mataron a un hincha de Cerro. En 2012 hubo incidentes, en 2013 disturbios en el Tróccoli con un policía herido, 2015 disturbios en el Tróccoli con otro policía herido, 2016 en el Campeón del Siglo policía herido, 2024 un policía con una quebradura en el brazo y ahora este episodio. No se tomó el recaudo suficiente por parte de las autoridades del MI. No olvidemos que el MI invierte, a través del estado, tres años en la capacitación de un oficial de la Policía. Son los oficiales los jefes de operativos y los que hacen toda esta operativa para la Policía en general y los espectáculos públicos, y solo invierten seis meses en la capacitación de un policía", expresó Piedra en Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Hay una rotación en los jefes de operativos y en la Guardia también, por dependencia. No hubo una planificación previa y no se tomó como partido de alto riesgo teniendo en cuenta todos los antecedentes entre Peñarol y Cerro. No solo los policías son rehenes de esta situación, sino periodistas y la gente que va al espectáculo. Esto es negligencia de la cúpula ministerial. Pero no es de ahora. Es de hace tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Miedo de parar el fútbol? ¿Hay intereses creados? ¿Nadie se va a hacer cargo de esto? Fueron 90 efectivos de la guardia Republicana ayer, teníamos garantías en la puerta, custodia para los árbitros, servicio IPO, K9, dos grupos de intervención, grupo de tarea. Se moviliza un montón de policías para un espectáculo público, pero la planificación no se hizo en tiempo y forma", manifestó muy molesto.

"El partido se debió suspender en el momento en que se agredió al policía. El jefe de servicio tendría que haber suspendido el partido. Después se le fue totalmente de las manos. Esperó hasta que empezaron a tirar cosas para adentro de la cancha. Somos trabajadores nosotros".

Sobre la no presencia de policías en las tribunas de los estadios de fútbol, Roca dio su opinión: "Tengo dos visiones. Por un lado le entregamos el mando a las bandas, a las hinchadas, porque antes no pasaba. Antes un equipo de choque de 10 entrábamos en una tribuna de 10 mil personas o más. Ahora es imposible que un guardia de seguridad pueda hacer el trabajo que hacía la Policía. Por otro lado, no nos olvidemos que hay cosas que pasan a nivel policial. Ayer, por ejemplo, había gente que estaba por servicio ordinario y no estaba cobrando por servicio de 222 y eran los custodias de los árbitros. A eso le sumamos los cascos obsoletos que tenemos. Entregaron el mando y ahora no lo pueden contener, y ha aumentado la violencia en la sociedad y no se puede contener. Siempre termina la gente y nosotros los funcionarios, rehenes de esto".

"Somos números, al Ministerio del Interior no le importa el subalterno y la Guardia Republicana es la frutilla de la torta de cada gobierno. Hace política con nosotros y no puede ser que no haya presupuesto, que no se invierta. Pedimos herramientas para trabajar. El material humano está. Nos pegan, nos tiran de los caballos, nos han tirado hasta de una tribuna, pero hemos estado y vamos a estar siempre. Hasta no nos pagan. Para los clásicos sacan de abajo de la tierra policías para poder cubrir y muchas de las veces van sin cobrar el 222, van como ordinarios. Le quitan la seguridad al país para cubrir estos eventos. No tenemos respaldo. A gritos estamos pidiendo que queremos cascos y protección para los equinos", agregó.

"Estamos bajo un régimen donde se nos exige y donde se nos sanciona. El material humano está. Somos policías de alma la mayoría, queremos trabajar y ayudar, pero necesitamos las herramientas", dijo Piedra, quien se manifestó con firme dureza en sus declaraciones.

"Ayer no hubo ningún detenido, los soltaron a todos. Y muchas veces la Justicia no procesa. En un país serio como Brasil procesan gente, acá no", agregó.

"En un desorden grande es imposible identificar al que te tira piedras. Para eso el estado invirtió tanta plata en cámaras de videovigilancia que tienen reconocimiento facial. ¿Con toda esa tecnología, no vamos a procesar a una sola persona? Por eso sigue pasando exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a soportar un solo policía más herido. En el próximo incidente que haya, sea con policía de la Guardia Republicana o con cualquier otro policía, les vamos a parar el fútbol. Porque esto ya no puede ser", indicó.

"El policía lesionado tuvo hasta que pagar los tickets para que lo atendieran. ¿Qué estamos esperando, que maten a un policía?", agregó.

"Nadie se quiere hacer cargo de la seguridad, nadie se quiere hacer cargo de reprimir y cortar por lo sano con esto. No puede ser que en cada partido se destrocen los baños. Le entregamos a la delincuencia el mando. Una de las formas es estar en el estadio presente, pero que sea pago y con todas las garantías", afirmó.

"Eso de que la presencia de la policía irrita es ideológico, lo tenemos que sacar. Eso de que el policía es el malo. Hay padres que le enseñan a sus hijos que no haga las cosas mal porque le va a decir a un policía que lo lleve preso. Parte de abajo la educación. Caminamos sobre la línea como policías. De un lado tenemos la cárcel, del otro el cementerio. Es una línea muy fina y somos juzgados por jueces, fiscales y la sociedad. No pudimos parar a 120 energúmenos", sostuvo.

"Le pedimos una reunión al ministro, hace un mes, por parte de la coordinadora nacional del sindicato, somos 13 sindicatos. Recién hoy nos contestaron que nos va a recibir un oficial que no es el ministro. Pretendíamos que él nos reciba, pero no nos va a recibir".

Carlos Piedra expresó que la AUF tiene una deuda millonaria con el Ministerio del Interior y que está embargada

"La AUF tiene una deuda millonaria con el Ministerio del Interior, estamos cubriendo los servicios porque están pagando adelantado. Creo que es de más de US$ 2 millones y la AUF está embargada por el Ministerio. No es de ahora, viene de antes. Históricamente cobrábamos los 222 los días 15 de cada mes, ahora no sabemos ni cuándo vamos a cobrar. La AUF ha pagado de forma tardía muchas veces. Es un cúmulo de cosas que vienen mal de hace años. Pierde el fútbol, el policía, la gente. No le podemos dar seguridad a 3 millones de personas. Somos un puñado", indicó el presidente del sindicato de la Guardia Republicana.

"Tenemos más lesionados que procesados. Van el fin de semana, tiran piedras, llegan consumidos. Hoy vi uno en estado etílico y no sé cómo llegó a esa parte del anillo. Deben haber dos controles antes de llegar ahí".

Dura crítica al jefe de los guardias de seguridad privada

"Se retiraron los policías de las puertas, nosotros vamos como garantía y van grupos de tarea cerca, pero la policía no pasa revista en las puertas. Si para la Policía es difícil contener a cientos de personas, ¿un guardia de seguridad puede hacer ese trabajo? Tiramos todo para los guardias de seguridad y el jefe de los guardias de seguridad es un desastre, es el que controla la Dirección de Fiscalización de Empresas de Seguridad, es un desastre, que recauda plata", concluyó.