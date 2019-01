BCU ya compró US$ 130 millones en enero para sostener el tipo de cambio

El Banco Central (BCU) está dispuesto a mantener el tipo de cambio por encima de los $ 32 y ya intervino en el mercado en ocho oportunidades en lo que va de enero.

Este lunes, el dólar mayorista cotizó a $ 32,607 y mantuvo incambiada su cotización respecto al cierre del viernes.

La operativa diaria fue por un total de US$ 57,6 millones, con una fuerte participación del BCU. La autoridad monetaria realizó una compra spot por US$ 45,2 millones y continuó con el mismo comportamiento de la semana anterior. Allí, en los cinco días hábiles intervino cuatro veces en el mercado cambiario y adquirió US$ 77,1 millones.

La operación más importante la efectuó el jueves con una compra de US$ 49,2 millones. En lo que va de enero el BCU tomó US$ 130 millones. La moneda estadounidense cerró 2018 con una apreciación de 12,5% y en el mes lleva un fortalecimiento de 0,67%. La divisa está ubicada por encima de los $ 32 desde el 5 de diciembre pasado.

Por su parte, este lunes en la pizarra del Banco República (BROU) cotizó a $ 31.90 para la compra y a $ 33.30 para la venta, apenas dos centésimos por debajo del cierre del viernes.

En la región

El peso argentino en el segmento mayorista de cambios cerró en baja este lunes, en una plaza con reducidos negocios dado un feriado en los mercados de Estados Unidos.

“El monto negociado hoy es el más bajo para una rueda desde septiembre de 2015 y tradujo el fuerte impacto del feriado de hoy en los Estados Unidos", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Los agentes cambiarios explicaron que la atención de los inversores apuntaba a la mayor aversión global al riesgo luego de la difusión de datos que mostraron una desaceleración en el crecimiento económico de China y un menor crecimiento mundial.

El peso en el segmento mayorista bajó 1,11%, a 37,62 unidades por dólar, sin la intervención del Banco Central (VCRA), en un contexto de reducidas anotaciones genuinas por la inactividad en los mercados estadounidenses.

“Con muy pocas operaciones los bancos solo atendieron los pedidos de clientes para el pago de sus obligaciones con el exterior y quedó postergado también cualquier clase de inversión en pesos, ya que, con tan bajo volumen, en la práctica se posterga para el martes", dijo Fernando Izzo analista de ABC Mercado de Cambios.

En tanto, el dólar se fortaleció en Brasil. En el cierre de la jornada cotizó a 3,760 con un aumento diario de 0,17%.

Con información de Reuters