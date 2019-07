Benech descartó un subsidio a los productores de miel

Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), descartó una ayuda económica a los apicultores, quienes habían solicitado recientemente una compensación económica de US$ 30 por colmena, para detener el achique del sector. “No siempre es posible” otorgar subsidios, explicó el jerarca.

La apicultura está en problemas y eso no es nuevo: las abejas cada vez producen menos, los costos se multiplicaron, vender la miel cuesta mucho trabajo y cuando se puede el precio es decepcionante. Al respecto, el ministro coincidió: “Hacer que la miel valga más y que el mercado se la lleve no es tan sencillo”.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo el miércoles 17 de julio en la sede del MGAP en Montevideo (en principio para analizar la situación del precio de la carne), el titular de la institución, ante una consulta, señaló que se está al tanto de la realidad de la apicultura y reconoció que hace mucho tiempo que el rubro tiene problemas.

“No es un tema sencillo, es parecido al de la carne, pero exactamente al revés: acá lo que bajó es la demanda de bienes y lo hizo porque hay un exceso de oferta de miel que compite con la nuestra y el valor se deteriora”, apuntó.

Según Benech, los países a los que se les exporta este producto son exigentes y es por eso que se complicaron los envíos por problemas de residuos de glifosato.

Pese a esto, aseguró que el sector ha recibido beneficios de crédito, de micro finanzas, devolución del IVA del gasoil, entre otros.

in embargo, sostuvo que “seguramente” las medidas no sean suficientes, pero explicó que “no es un tema de Uruguay”, sino que compete a toda la región. “Esto lo he planteado y se está trabajando en el Consejo Agropecuario del Sur. Es decir con Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Es exactamente la misma situación”, afirmó.

En tanto, comentó que el MGAP no tiene datos de que Alemania –uno de los destinos más importantes para el rubro– haya cerrado sus puertas para las mieles uruguayas.

“Sé que los apicultores son críticos, pero desde el gobierno hemos gastado tiempo y esfuerzos en la trazabilidad de nuestra apicultura, en el control de la aplicación de agroquímicos, está funcionando el monitoreo satelital de aplicaciones, que no es la solución pero es parte de un proceso en el que cual no solo nos preocupamos sino que también nos estamos ocupando”, concluyó.

Los apicultores solicitaron una compensación económica de US$ 30 por colmena que les permita detener el achique del sector –que finalmente fue rechazada porque “no siempre es posible” otorgar subsidios–, pedir que se corrija el modelo de uso de agroquímicos en la agropecuaria nacional y días atrás realizaron una movilización para exteriorizar los motivos de una crisis que tiene en jaque a la apicultura nacional.

Los registros de la última zafra con datos confirmados –2017/18– indican la existencia de 2.545 apicultores y 540 mil colmenas, cuando a mediados de la década pasada un período de muy buenos precios hizo que se llegara a 4.000 apicultores y 600 mil colmenas. La cantidad de productores y unidades de producción vienen descendiendo en forma notoria durante los últimos años consecuencia de un escenario caracterizado por menores niveles productivos, mayores costos y dificultades para comercializar las mieles.

De hecho, en marzo de este año había un stock sin colocar de 5.000 toneladas derivado de las 20.000 toneladas obtenidas en las zafras de 2016/17 y 2017/18. A eso se le añade una estimación de 10.000 toneladas de la zafra actual. Si bien desde marzo hubo algunas ventas, el ritmo de concreción de negocios es menor –y a precios que lejos están de cubrir los costos productivos–, por lo que se estima que deben quedar en los galpones al menos 12.000 toneladas sin vender.