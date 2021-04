Todo el plantel de Nacional negativo de covid-19 este domingo y se jugará la primera final este domingo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza en la mañana de este domingo en el Gran Parque Central tests de antígenos (estudio rápido para descartar covid-19) a los futbolistas de Nacional para asegurarse que en la primera final del domingo, entre Nacional y Rentistas a la hora 20 en dicho escenario, no participará ningún jugador con covid-19 positivo confirmado.

El primero en llegar y en dar negativo fue el capitán, el delantero argentino Gonzalo Bergessio, según informó Punto Penal.

Como informó Referí, esta decisión la adoptó el MSP que, de todas formas, no tomó la determinación de suspender el encuentro en lo previo.

Es que el pasado viernes, se confirmaron ocho positivos de covid-19 en Nacional (cinco jugadores y tres funcionarios).

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) sugirió al MSP que solo el plantel tricolor fuera analizado previo al partido de este domingo, para conocer si existen nuevos positivos antes del mismo.

Los futbolistas de Nacional, igualmente deberán volver a hisoparse antes de la segunda final prevista para el próximo miércoles 7 en el Complejo Rentistas.

El juvenil Manuel Monzeglio dio positivo, fue aislado y no tuvo más contacto con el plantel, aunque, no obstante, en el grupo que había sido hisopado el pasado jueves, dieron positivos Rafael García, Renzo Orihuela, Ignacio Lores y Axel Pérez y tres funcionarios del club, según informó Referí.

Pese a tener cinco positivos en el plantel, Nacional no había podido pedir la postergación debido a que dos de ellos, Monzeglio y Axel Pérez, no habían tenido los minutos necesarios como para pedirlo. Incluso Monzeglio aún no debutó en Primera división.