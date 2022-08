Bianchi criticó a Danilo Astori y a Juan Sartori por las faltas al Senado

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi solicitó a su colega del Frente Amplio, Danilo Astori, que renuncie a su banca por la cantidad de licencias que ha pedido.

El exministro de Economía ha solicitado, más de una vez, licencia debido a una neumonía que lo mantuvo internado más de un mes en 2020. Desde que se instaló la pandemia, en marzo de 2020, el senador no volvió a ocupar su banca.

De acuerdo con la página web del Parlamento, Astori tiene un porcentaje de asistencias de 100%: acudió a tres de las tres que fue citado en este período de gobierno. No obstante, pidió licencia en 107 ocasiones.

Así, Bianchi aseveró: “No puedo entender que de una buena vez no renuncie a su banca, porque además pide cada tres días la licencia y sigue cobrando el sueldo, las partidas, le seguimos pagando al suplente”, dijo en conversación con el programa Punto de Encuentro de 970 Universal.

“Yo a Danilo no le voto más la licencia. No puede ser, no puede terminar su carrera de esta manera. Yo le tengo mucho respeto y me parece que le hace mal a sí mismo”, expresó Bianchi.

En tanto, la senadora nacionalista comentó que la situación de Astori no tuvo buenas repercusiones dentro del Frente Amplio. “Me consta, no voy a decir nombres porque no corresponde”, indicó.

Por otro lado, también se refirió al senador Juan Sartori, quien pidió licencia 59 veces y en una ocasión faltó sin aviso. “Si decidís ser senador, tenés que estar en el país”, manifestó Bianchi y añadió que si a él “le cuesta venir políticamente por el tema que tiene con la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Política)” entonces deberán “verlo en la comisión de ética del Partido Nacional”.