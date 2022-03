Bill Gates predice cuál es la tecnología que explotará en los próximos años

Ya alejado del mundo de los sistemas operativos, el magnate y multimillonario Bill Gates decidió invertir parte de su fortuna en un nuevo desarrollo que, según él, podría llevar a cabo las mismas funciones que cumple hoy un smartphone.

El cofundador de la empresa Microsoft contó que participa de un proyecto que busca recopilar información médica y analizar el cuerpo humano.

Tatuaje electrónico: Cómo es la innovadora herramienta

Gates cree que este tipo de innovación tiene potencial para ser revolucionario y ahora está llevando a cabo estudios más avanzados con el fin de ampliar las capacidades de esta herramienta. El objetivo al cual apunta es que esta tecnología no solo envíe información médica sino también que se pueda usar como un smartphone.

Los tatuajes electrónicos pueden proporcionar datos en tiempo real que ayudarían a prevenir enfermedades

El tatuaje electrónico, creado por la empresa Chaotic Moon, sirve para medir y detectar los valores médicos de una persona, apoyándose en la biotecnología. El invento proporciona datos en tiempo real que pueden utilizarse tanto para prevenir enfermedades como para llevar un control de los signos vitales en deportistas profesionales.

La biotecnología está ganando cada vez más terreno. Inicialmente todos los recursos fueron destinados al desarrollo de productos relacionados con la salud médica de alta complejidad y la investigación científica, ahora el sector trabaja en ofrecer soluciones masivas basadas en esta tecnología.

Los tatuajes electrónicos todavía están en etapa de desarrollo pero algunos datos ya se dieron a conocer. Son temporales, se aplican en la piel y llevan pequeños sensores y rastreadores alimentados con una tinta especial capaz de conducir la electricidad.

La idea de Bill Gates es que esta herramienta funcione como medio para ejecutar acciones como llamar, enviar un mensaje o buscar una dirección, funciones similares a las que ofrece un celular.

Bill Gates vaticina una nueva pandemia mundial

Mientras el mundo todavía sufre los efectos de la variante Ómicron, que en los últimos 7 días provocó 12,1 millones de contagios y 65.429 fallecidos a nivel global, Bill Gates ya anticipa que habrá otra pandemia y que "la próxima vez será un patógeno diferente".

El cofundador de Microsoft aseguró, no obstante, que el coronavirus está en retirada a nivel mundial, por las medidas adoptadas por los gobiernos y el avance de la vacunación. No obstante, insistió, no será la última pandemia a la cual se tenga que enfrentar la humanidad.

"Tendremos otra pandemia", aseguró el fundador de Microsoft en una entrevista con Hadley Gamble, periodista de CNBC, donde también explicó: "Será un patógeno diferente la próxima vez".

Y es que el filántropo no ve al Covid-19 -o ninguna de sus variantes- como una amenaza latente para la humanidad, ya que la mayoría de las personas consiguieron inmunizarse contra la misma ya sea con una vacuna o contagiándose del virus en cuestión.

El problema, según él, está entonces en las personas que aún no han podido acceder a la vacunación completa contra el coronavirus, no porque sea peligroso no estar vacunado -a pesar de que si es más riesgoso enfrentar una infección sin contar con el esquema completo-, sino porque demuestra la falta de capacidad global para vacunar a la gente.

El Cronista