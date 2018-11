Bolsonaro baja el tono pero no puede frenar los choques internos

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro bajó el tono de su discurso en los últimos días. Evitó las declaraciones polémicas que lo caracterizan, en especial de corte machista y homofóbico, y se retractó de algunos de sus anuncios como el de abandonar la ONU.



Bolsonaro fue para atrás y adelante sobre la fusión de los ministerios durante su futura gestión y este martes aclaró cómo será la estructura de su gobierno a partir del 1º de enero, el cual tendrá "15 o 16 ministerios", de los 29 actuales.



Para eso decidió crear un gran Ministerio de Economía, que asumirá las responsabilidades que ahora se dividen entre Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior, y unificará los despachos de Agricultura y Medio Ambiente.

Ambas propuestas fueron barajadas inicialmente, pero la presión de diversos sectores durante la campaña llevó al capitán de la reserva del Ejército a prometer su revisión. Finalmente y tras una reunión con su equipo de confianza, dio el visto bueno y aprobó la fusión de los ministerios.

Cortocircuitos y sorpresas

Pero a pesar de bajar el tono de su discurso hacia afuera, en la interna las cosas no están siendo tan sencillas. Para empezar, el martes, durante la reunión del presidente con sus allegados en el marco de la organización de la transición, dos de sus principales hombres mostraron sus diferencias. El economista Paulo Guedes, principal asesor económico del presidente electo protagonizó junto al futuro jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, el primer cortocircuito. Ambos mantienen posturas distantes sobre la urgencia de realizar una reforma de la seguridad social y esas diferencias quedaron expuestas públicamente. Lorenzoni pretende que no se avance en la reforma, pero Guedes lo desautorizó. "Onyx es coordinador político. Dice que no tiene prisa (para la reforma). Es un político hablando de economía. Es como si yo hablo de política. No es correcto, ¿verdad?", dijo, según informó O Globo.

El segundo conflicto se generó ante su anuncio de que unificaría los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

"Sorpresa y preocupación" fue el sentimiento que generó la decisión en el ministerio de Medio Ambiente este miércoles. Los ministerios "tienen agendas propias" y "fragilizar la autoridad representada por el Ministerio de Medio Ambiente, en un momento en que la preocupación con la crisis climática se intensifica, sería temerario", afirmó en un comunicado el ministro Edson Duarte.

El comunicado advierte que la medida traería consecuencias negativas para el cuidado del medio ambiente y para la economía. Esas críticas están en sintonía con las de ONG ambientalistas que temen que el área ambiental del país quede en manos de los poderosos intereses del agronegocio.

Bolsonaro cuenta con un amplio apoyo del lobby del agronegocio, responsable por una buena porción del PIB brasileño.

Las palabras deforestación, Amazonía o calentamiento global estuvieron ausentes en su programa de gobierno, pero en discursos públicos llegó a afirmar que el "exceso" de áreas de conservación ambiental "dificulta" el desarrollo, entre otras declaraciones polémicas sobre el medio ambiente.

Justicia y marcha atrás

En el caso del Ministerio de Justicia el presidente está a la espera de la decisión que tome el juez Sergio Moro, responsable de la operación Lava Jato. Moro, quien condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a prisión por corrupción, dijo que se sintió "honrado" y se comprometió a evaluar una posible invitación por parte de Bolsonaro.

También fue confirmado que el ministro de Ciencia y Tecnología será el astronauta Marcos Pontes.

Al mismo tiempo, cuando en Twitter se gestaba una nueva polémica por la eventual nominación del diputado Alberto Fraga como coordinador en Planalto, Bolsonaro se apuró en enviar el mensaje, sin dar nombres, de que no eligiría a ningún condenado por corrupción para integrar su gobierno.

Nossos ministérios não serão compostos por condenados por corrupção, como foram nos últimos governos. Anunciarei os nomes oficialmente em minhas redes. Qualquer informação além é mera especulação maldosa e sem credibilidade. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 31, 2018

Según informó Uol, cinco días antes de la segunda vuelta Bolsonaro dijo en una reunión con miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública que tendría a Fraga en Planalto. Pero Fraga fue condenado en setiembre a cuatro años, dos meses y 20 días de prisión en régimen semiabierto, acusado de pedir "propinas" a cooperativas de transporte cuando integraba esa cartera. El diputado niega las acusaciones.

Después de reunirse con Bolsonaro, Fraga dijo a la prensa que el nuevo presidente lo quería como ministro de Relaciones Institucionales, y tres días después, Bolsonaro acudió a Twitter a decir que quienes se anunciaban ministros, quedaban automáticamente fuera de su gabinete.

Polémicas y marcha atrás

Uno de los puntos más polémicos de su campaña llegó cuando avisó que, en caso de victoria, dejaría el Acuerdo de París, firmado por 195 países para limitar el calentamiento global.



Su propuesta generó la reacción de diversas organizaciones a nivel nacional e internacional y, en medio de la presión, garantizó que continuará en dicho acuerdo siempre y cuando se asegure la soberanía de Brasil.





Contrario a las organizaciones de derechos humanos, Bolsonaro llegó a afirmar que el país suramericano abandonaría la Organización de Naciones Unidas (ONU) al considerarla "una institución que no sirve de nada" y es "una reunión de comunistas".



"Jamás pensaría en salir de la ONU. Es salir del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU", aclaró posteriormente.



El nuevo presidente brasileño captó la atención nacional e internacional por sus polémicas declaraciones y se ha visto obligado a suavizar sus palabras y retractarse a medida que las encuestas preveían su triunfo en las elecciones.

Se disculpó por las frases explícitamente homofóbicas pronunciadas a lo largo de su carrera como diputado, en la que llegó a decir que prefería un hijo muerto a que fuera gay, y atribuyó otras polémicas a "discursos inflamados".



Días antes de ganar las elecciones, Bolsonaro se dirigió a sus seguidores de Sao Paulo a través de una videoconferencia, en la que advirtió que los "rojos", en referencia a la izquierda", serán "prohibidos de nuestra patria". En una entrevista realizada esta semana, tras ser elegido presidente, aseguró que fue un "momento de desahogo" y un "discurso acalorado", en el que "no ofendió la honra de nadie" y apostó por la unión de todos los brasileños.



A pesar de equilibrar y dar marcha atrás en algunos comentarios, Bolsonaro continúa siendo condescendiente con la última dictadura militar en Brasil (1964-1985) y se mantiene ambiguo cuando es cuestionado sobre algunas declaraciones, como cuando ante las cámaras de televisión le dijo a una diputada que no la violaría porque "no lo merecía".





"Fue un acto reflejo, las disculpas que yo pido son para la sociedad, que fue desinformada sobre la verdad de los hechos", resaltó recientemente el futuro presidente de Brasil.



En el ámbito económico, Bolsonaro ha dado un giro liberal a su agenda, guiado por su consejero Paulo Guedes, y afirmó que iba a "privatizar" y "extinguir gran parte de las estatales"



Más tarde, precisó su promesa y advirtió que no se tocaría el "núcleo duro" de la petrolera estatal, Petrobras. También se mostró contrario a la venta de activos del sector de generación de energía y declaró que es posible "conversar" sobre la privatización de la parte de distribución.

El Observador y agencias