Bomberos recibió más de 600 llamados y realizó 400 intervenciones

La Dirección Nacional de Bomberos recibió 668 llamadas telefónicas y realizó 400 intervenciones en todo el país entre la hora 20 del martes 24 y las 8 de la mañana del miércoles 25, informó a Subrayado el vocero Pablo Benítez. Varias de las llamadas realizadas fueron por el reporte de un mismo evento, por eso es superior el número de llamados que el de intervenciones de los bomberos.

Del total de las intervenciones realizadas, 65% fue por incendios de contenedores, 18% incendios en campos, 8% por siniestros de tránsito y 5% incendios en fincas. El 4% restante fue por otras intervenciones.

Para estas fiestas, la Dirección Nacional de Bomberos sugirió una lista de recomendaciones ante los posibles riesgos con el uso de la pirotecnia. Desde la institución recomiendan evitar el manejo de la pirotecnia por parte de menores de edad, seguir las instrucciones de uso indicadas por el fabricante y no acercarse a un artículo que no haya encendido, esperar un tiempo y luego colocarlo en un recipiente con agua. En la lista "premisas de seguridad" también detallan todas las formas correctas de utilizarlos para evitar riesgos a la salud e incendios.

Durante las fechas festivas, Bomberos está atento ante eventuales incidentes que puedan ocurrir. Sin embargo no se refuerzan los servicios porque, si bien es una época en la que se incrementan este tipo de accidentes, la diferencia no es muy significativa y están preparados para responder, aseguró el vocero de la institución hace algunos días a El Observador.

En tanto, con el comienzo del verano y la llegada de las fiestas de fin de año, el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) realizó una serie de recomendaciones para prevenir incendios. En un video publicado en su cuenta de Twitter, el Sinae recomienda mantener limpios los predios y solamente encender fuego en lugares habilitados. En línea con quienes sugieren no utilizar pirotecnia, el Sinae solicita no encender fuegos artificiales en ningún lugar donde haya vegetación, así como no apagar colillas de cigarros en esos sitios. En caso de incendio, hay que comunicarse al 911, tanto por teléfono como por la aplicación.