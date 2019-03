Bonomi: "Los homicidios por robos no aumentan; aumentan por conflicto entre delincuentes"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, adelantó información sobre seguridad que se presentarán en las próximas horas, y aseguró que los homicidios se acercaron a los 400 en 2018, por encima de las 382 que manejó la Fundación Propuestas (Fundapro), vinculada con el Partido Colorado. "Esta vez se quedó abajo", reconoció el ministro, aunque no adelantó el número.

"Los delitos se han mantenido, el problema es cómo y por qué se producen. Hay gente, y creo que ahí está el error, y lo cometen dirigentes políticos, que cree que el delito se comete por acción o inacción de la Policía, y esto no es así", dijo Bonomi este miércoles en entrevista con En perspectiva. Además, y aunque hay un 50% de casos que las autoridades no pueden resolver, el ministro recalcó que "los homicidios por robos no aumentan, lo que aumentan son los homicidios por conflicto entre delincuentes".

"De no ser por la aprobación y comienzo del CPP (Código del Proceso Penal) en noviembre de 2017 hoy tendríamos una baja de las rapiñas superior al 20%", agregó Bonomi, en referencia a una cifra cercana a la promesa que había hecho el presidente Tabaré Vázquez antes de asumir el gobierno: reducir en un 30% los asaltos.

Sin embargo, aunque se había constatado una baja del 13% en los delitos en los primeros 10 meses de 2017 -en particular en los homicidios-, en el primer semestre de 2018 la cartera de seguridad anunció que las rapiñas aumentaron un 55,8% y los asesinatos un 66,4% respecto a igual período de 2017. "Yo me pregunto qué hubiera pasado en el país, y lo dijo el presidente el otro día (el viernes, durante el acto de rendición de cuentas en el Antel Arena), qué hubiera pasado si no se hubieran hechos los cambios que se hicieron en la policía. ¿Qué hubiera pasado en el país", dijo Bonomi.

Por otra parte, el jerarca sostuvo que respeta al senador Jorge Larrañaga, precandidato por el Partido Nacional, porque "es el que ha presentado medidas de seguridad" y que, si bien no las comparte, al menos son propuestas que se pueden mirar y comparar.

El líder del sector Alianza Nacional llegó la semana pasada a 400.000 firmas que ya presentó en la Corte Electoral para habilitar un plebiscito en las próximas elecciones -para lo cual la ley exige un piso de 270.000 adhesiones - sobre cuatro medidas sobre seguridad, que presentó y promocionó en la campaña Vivir sin Miedo que ahora llegó a su término. Las medidas son: crear una Guardia Nacional integrada por militares, para que colabore con la policía; regular los allanamientos nocturnos en lugares donde existan sospechas fundadas y se disponga de una orden judicial para el ingreso; que los presos cumplan la totalidad de las condenas y se elimine la libertad anticipada, y la creación de la figura de la Reclusión Permanente Revisable, que establece que los delitos "gravísimos" —abusos, violaciones, secuestros, trata, homicidios, entre otros— sean penados con la máxima condena de 30 años.

Ante la consulta de cómo interpretó ese logro político, Bonomi respondió: "No me significó nada en particular, porque desde que empezó la campaña yo partí de la base de que se iban a alcanzar las firmas".

"Creo que lo que determina el aumento de los delitos es la voluntad de un sector de la sociedad de volcarse hacia los delitos. Eso no lo cambia la policía, lo puede contener, detener, llevar ante la Justicia, y hay que ver que decisión toma la Justicia", dijo.

Además, el ministro se refirió a la reforma del proceso penal, y señaló que "la ley del nuevo Código del Proceso Penal era imprescindible". "Creo que tuvo problemas, por abril de 2018 se hicieron modificaciones, que mejoraron la situación". Sin embargo, insistió en que "hay que seguir modificándolo". "Si no se hubiera hecho lo que se hizo, ¿dónde estaríamos?", cuestionó.