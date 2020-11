Bonomi, Patti y Océano: algunos libros para leer antes de fin de año

.

El año del mono - Patti Smith

Patti Smith viaja, y nosotros viajamos con ella. De California a Kentucky. De Arizona a Nueva York. De los sueños a la vigilia. De la realidad a la fantasía. De Superman a Roberto Bolaño. La cantautora, poeta y escritora estadounidense presenta en El año del mono su tercer libro de memorias (aunque no es necesario haber leído los anteriores), en el que llegar a los 70 años, el repentino coma de uno de sus amigos más cercanos y la progresiva degradación física de su expareja y amigo Sam Shepard la enfrenta a la vejez y al final de la vida. Pero esa es apenas una faceta del libro, en el que los recuerdos, los viajes, los sueños y los delirios se mezclan y las fronteras se borronean. Un recorrido por paisajes que va acompañado de referencias a la literatura, al cine y a la música. Mitad diario de viaje, mitad novela de autoficción, Smith acompaña el texto con fotos de su propia autoría tomadas a lo largo y ancho del mundo, mientras su propia historia se va cruzando con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016, un episodio que la autora ve con creciente preocupación y temor (Lumen, $750).

Los incendiarios

Un bombazo. El estallido que queda después de la explosión de un cóctel Molotov. Así se puede definir a esta novela escrita por la norirlandesa Jan Carson, que ganó el Premio de Literatura de la Unión Europea y que baja los focos al Belfast post Troubles, esa época llena de explosiones y dolor que pintó las calles del país con sangre y que marcó la vida de la isla por un enfrentamiento que fue civil, político y religioso. En Los incendiarios (Hoja de lata, $1390), el descontento vuelve a encenderse en los barrios protestantes de la capital de Irlanda del Norte y, por culpa de un agitador oculto tras una máscara de Guy Fawkes, la ciudad vuelve a vivir entre las llamas. En medio del caos y el calor –del verano y del fuego– dos hombres muy diferentes quedan ligados casualmente: Jonathan, un médico apático que no quiere nada con la vida pero que se obsesiona con una hija que tuvo con una misteriosa sirena –sí: una sirena– y Sammy, un ex paramilitar del Úlster que teme que detrás de la furia de la ciudad se encuentre su hijo mayor. La novela –fascinante, hipnótica y con una fuerza arrolladora que se palpa página a página– une las cenizas de uno de los conflictos más complejos y largos de la Europa reciente, con la fantasía más desbocada. Y lo hace de manera espectacular.

H.

H. habla. Tiene que hablar. Las paredes del manicomio lo presionan. El brote psicótico que lo metió ahí ya quedó atrás, pero la historia con Sofía no. ¿Qué pasó con ella? ¿Quién es ella? Eso es lo que tiene que contar. Expulsar mientras crea mundos, historias y relatos. H. ($400) es la primera novela de Mateo Rovira y está editada por Fardo, una editorial independiente uruguaya que sigue engrosando un catálogo que comenzó en 2018. En este caso, la extensión del libro redobla la apuesta de la publicación y, en ese sentido, lo hace valer: H. es un retrato claustrofóbico sobre el proceso creativo, la locura y la vulnerabilidad propia de un hombre que no encuentra su lugar. Rovira rodea a su extraño personaje, además, de una serie de espacios físicos y descripciones que calan y que impulsan la calidad del relato. Por ejemplo, la siguiente: “No hay lugar en un manicomio para rituales, si a uno lo mantienen sedado y lo vuelven a sedar ante el asomo de lo que antes eran sonrisas, y ahora ya no lo son. Hay, sí, en cambio, la marea de aire helado que entra por la ventana y avanza hasta la puerta. Está el colchón sobre el que H. vomita un líquido blanco. Está la luz de la lámpara desnuda colgando del techo. Está el único hermano de H., que la apaga y sale del cuarto”.

Los pasajes comunes

La primera novela de Gonzalo Baz se desenvuelve, en el arranque, en medio de un paisaje gris ocupado por un complejo habitacional que bien podría estar situado en alguna ciudad de Europa del Este –Bucarest, Sofía, la que sea–, pero que a la vez es bien montevideano. O, al menos, montevideano en un sentido generacional de la palabra, porque en Los pasajes comunes (Criatura, $460) Baz encastra su trama y personajes en un pasado anclado a ese espacio determinado, que funciona como catalizador de testimonios, la existencia ajena de un Brasil que va y viene, recuerdos de una infancia y adolescencia marcadas por la crisis del 2002 y sus imágenes adyacentes. Baz, editor de la editorial Pez en el Hielo y autor del libro de relatos Animales que vuelven (2017), regresa así en una historia marcada por los trazos de la experiencia y una escritura sentida y calibrada en cada frase.

Sugar Daddy

"El 16 de marzo de 2020 los papás de Amanda B, de 17 años, denunciaron que su hija estaba desaparecida. Había sido vista por última vez abordando un Uber hasta Tres Cruces, desde donde partiría a Punta del Este, donde la esperaban". Tres días después la policía encontró su cuerpo. Si hoy decimos Operación Océano, todos, o casi todos, sabemos que se trata de la mayor investigación de explotación sexual en la historia de nuestro país. Cuando el caso aún está en la órbita judicial, el periodista César Bianchi habló con una de las víctimas y elaboró paso a paso una guía para entender cómo se llegó a un caso que meses después de comenzada la investigación aún tiene enormes huecos. Horas de interrogatorios, declaraciones, chats y testimonios forman parte de Sugar Daddy, (Sudamericana, $590) el último libro del periodista que acerca al lector una realidad demasiado frecuente.

Código 79

Este es un libro que generó revuelo incluso antes de publicarse. La razón es su autor, el exministro del Interior Eduardo Bonomi, que debuta como autor de ficción con esta novela policial. Concisa y de lectura veloz, ideal para los días de playa que se vienen, Bonomi confecciona una historia con múltiples protagonistas, lo que provoca que las primeras páginas haya que dedicarse a asociar a los personajes y los vínculos entre ellos, pero luego que se supera esa barrera inicial todo fluye. Ambientada en el oeste de Montevideo en los últimos años 90 y los primeros 2000, Código 79 (Sudamericana, $ 550), retrata el mundo de las pandillas criminales vinculadas al narcotráfico y a los robos, y a través de ellos sus cruces con el fútbol, el mundo empresarial, las razones económicas y sociales que provocan el surgimiento de estas organizaciones, y hasta el impacto en la vida de personas comunes. Realista y sencilla, ilustra una faceta poco conocida de una figura pública, que encara desde la ficción un área en la que navegó como político.