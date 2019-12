Cabildo Abierto no entregó nombres para el gabinete y Manini y su esposa descartan integrarlo

La negativa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y de su esposa Irene Moreira abre una doble incógnita en el armado de la nueva cúpula del Poder Ejecutivo.

Mientras la intención de Lacalle Pou es presentar al gabinete completo la semana que viene, todavía no se sabe quiénes ocuparán ministerios en representación de Cabildo Abierto, el novel partido político de la coalición.

El presidente electo se encuentra a la espera conocer los nombres que propondrá Cabildo Abierto. Según dijeron a El Observador fuentes cercanas a Lacalle Pou, aún no recibió ningún nombre de ese partido. El nombre “cantado”, dijeron las fuentes, era el de Manini Ríos para Salud. Moreira, a su vez, era otra opción para Vivienda.

Los informantes dijeron que hasta ahora desde Cabildo Abierto no le han realizado ninguna propuesta al presidente electo sobre eventuales ministros cabildantes en el futuro gabinete.

Así, Lacalle Pou espera por los nombres que le presente Manini Ríos para luego analizarlos.

En ámbitos políticos de la coalición se maneja el nombre de Enrique Pees Boz como una alternativa para Vivienda, pero el presidente electo nunca escuchó su nombre, según las fuentes. Pees Boz es asesor en materia económica de Cabildo Abierto, contador y exgerente general del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Hasta ahora la única posibilidad concreta que manejan los blancos, según otras fuentes, es la de Rivera Elgue, coronel retirado y jefe de campaña de Cabildo Abierto, para ser subsecretario del Ministerio de Defensa. Es un hombre de extrema confianza de Manini y trabajó la reforma de la Caja Militar.

Al presidente electo los eventuales nombres no le generan incertidumbre, dijeron las fuentes. Sin embargo la negativa de Manini Ríos a integrar del gabinete y la participación de Cabildo Abierto con al menos dos representantes en el Consejo de Ministros genera inquietud en los otros socios de la coalición por desconocer la trayectoria de quien pueda ser designado.

Manini Ríos confirmó al líder nacionalista que no quiere ser ministro de Salud como se le había ofrecido. “Si Manini era ministro no había ninguna incertidumbre. Él era ministro en mi gobierno”, sostuvo Lacalle Pou este miércoles en una entrevista con Las cosas en su sitio de radio Sarandí, a lo que el periodista repreguntó: “¿Era ministro de Salud?”. “Sí”, respondió el presidente electo.

Mientras, en Cabildo Abierto también se maneja la idea de consultar a técnicos de su confianza que no necesariamente hayan militado para el partido.

Espera por Alfie para OPP

La otra confirmación que espera Lacalle Pou por estas horas es el “sí” del economista Isaac Alfie para dirigir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

De darle el visto bueno a la oferta, con la incorporación de Alfie al equipo económico liderado por Azucena Arbeleche, futura ministra de Economía y Finanzas, el Partido Colorado sumaría un organismo de peso, y aumentaría su protagonismo como principal socio de la coalición encabezada por los nacionalistas. La OPP es un área clave del gobierno por diseñar y ejecutar el presupuesto nacional, aprobar el dinero que podrán usar las empresas públicas y transferir fondos a las intendencias.

La intención de Lacalle de sumar a Alfie a su equipo económico es contar con un economista experiente y de peso. Según el presidente electo, la oferta al economista no tiene que ver con su historia política colorada sino con que quiere contar con su experiencia. Fuentes políticas indicaron a El Observador que Alfie se encamina a responder positivamente a esa oferta, aunque todavía no dio el “sí” definitivo.

Este miércoles, entrevistado en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí, Lacalle dijo que no se trataba de un ofrecimiento por “cuota política”. “Es Luis Lacalle que lo fue a buscar en acuerdo con Azucena Arbeleche porque creemos que es un gran servidor público, un tipo que sabe y lo queremos en el cuadro”, sostuvo. El presidente electo afirmó que la pelota “quedó en la cancha” del economista. El martes, luego de casi tres horas de reunión con Lacalle Pou, Alfie aseguró que “no se habló de un lugar específico”. "Se puede colaborar desde muchos lugares, no necesariamente uno tiene que estar al frente de un cargo político", sostuvo en rueda de prensa y agregó: “Hablamos de dónde uno puede llegar a colaborar en un próximo gobierno. Fue una conversación de carácter personal, no partidario, No voy a negar que soy colorado, está claro. Pero si uno habla en carácter personal y técnica, no va a ser algo político”.

Lacalle contó en Las cosas en su sitio que en los ministerios “va a haber una mezcla de ministros técnicos o conocedores con ministros de índole político”. En ese último caso, las segundas líneas –Subsecretarías- serán las que tendrán personas de índole técnico. También aseguró que en las presidencias de los entes no van a haber dirigentes políticos. “Va a ser gente idónea, técnica, muchos que no se si votaron al Partido Nacional”, afirmó.

Por ahora, el Partido Colorado integrará el gabinete a través de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y el de Relaciones Exteriores. Falta por determinar si tendrá un tercer ministerio, como lo indica la cuota numérica de acuerdo a los votos del 27 de octubre que Lacalle pretende respetar. Para Ganadería el nombre que suena con más fuerza es el de Carlos María Uriarte, expresidente de la Federación Rural. En tanto, en Cancillería, Ernesto Talvi es el candidato más firme a presidir ese ministerio.

Alfie fue ministro de Economía durante el gobierno de Jorge Batlle desde mediados de 2003 al final del período, en 2005, tras la renuncia de Alejandro Atchugarry. Durante esta campaña, integró el equipo de asesores del expresidente Julio María Sanguinetti.