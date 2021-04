Cabildo Abierto presenta cambios del artículo 224 a socios de la coalición

Cabildo Abierto (CA) no quiere que la policía tenga discrecionalidad para decidir cuándo se está cometiendo delito por poner en riesgo la salud de los demás. Por ese motivo los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano movieron rápido: redactaron este jueves y presentarán antes del lunes un proyecto sustitutivo en el Parlamento. El líder del partido levantó el teléfono para poner en conocimiento de su iniciativa a los socios de la coalición de gobierno.

Domenech, quien además es abogado y escribano, redactó a pedido de Manini Ríos, el proyecto sustitutivo para presentar formalmente ante las bancadas en el Parlamento, dijo el senador a El Observador. Según contó este miércoles en la mesa política del partido, Manini le pidió que se encargara de esa tarea.

El objetivo de Cabildo Abierto es que quede establecido de forma clara en el texto cuáles son las conductas que ponen en riesgo la salud para la Justicia pueda imputar a las personas responsables de violar las disposiciones sanitarias.

Domench dijo que se basó en el Código Penal argentino que tiene un delito similar. De todos modos, aclaró que a él no le compete definir figuras delictivas porque no es técnico en eso, por lo que la redacción propuesta es escueta. “Habría que decidirlo con cuidado”, afirmó.

Por su parte, el diputado y constitucionalista Eduardo Lust manifestó sorpresa por ese avance. Dijo que en el partido siempre los proyectos se discuten primero en la interna, y luego se hacen públicos. Pero esto, a su entender, no sucedió. “A mí nadie me dijo que Domenech estaba redactando algo, eso no se habló (en la mesa política). Es de lógica que los proyectos se compartan”, sostuvo.

Otros participantes del encuentro confirmaron que si bien sabían que CA acompañaría el proyecto con modificaciones, no se acordó que fuese al día siguiente ni que el senador se encargara de la redacción.

“Los senadores van a resolver, ahora está en su cancha”, expresó Lust. Agregó que si bien no estaba de acuerdo con el proyecto, lo votó en Diputados para darle pase al Senado porque "tenía siete redacciones y había que agilizarlo".

Manini Ríos ya puso en conocimiento al Partido Nacional (PN) y lo seguirá conversando con legisladores socios, dado que no hay un plazo establecido ni los senadores se lo quieren marcar, de acuerdo a diversas confirmaciones.

En el PN, el coordinador de bancada, Amin Niffouri, fue quien recibió la llamada del líder de CA. “Quedaron de pasarme en estos días las modificaciones, me comuniqué con Manini y con (Raúl) Lozano”, explicó el nacionalista, quien informó que la bancada de su partido se reunirá este lunes 26 de abril para analizar la redacción y proponer planteos. Ese día habrá un camino más claro entre la coalición, sobre cómo sigue adelante la modificación al artículo 224.

Además de discutir sobre algunas interrogantes que plantearán senadores blancos, Carmen Asiaín dijo que buscará acordar el texto de la ley.

Sobre la necesidad de especificar las conductas, Asiaín dijo que tal vez se deba incluir a quien incumple la ley que prohíbe las aglomeraciones, o a alguien que violó la cuarentena. "Si vamos a modificar el artículo quizá haya que incluir esas conductas. No hacer una resolución genérica. Por restringir, CA deja sin penalizar algunas conductas que deberían ser penalizadas para proteger a la sociedad”, consideró.

En ese sentido Lust dijo que la redacción quedó muy vaga, y se preguntó "si una persona con covid va a una feria, viaja en ómnibus, se para a menos de un metro (de otra persona), ¿son tantos los presuntos destinatarios de ese delito?”.

Si se prueba con esas modificaciones, “ya no habría norma penal en blanco”, valoró el diputado.

En la mesa política, el ministro de Salud, Daniel Salinas, acompañó la postura unánime de su partido, pero aclaró que lo de él es la medicina, reconoció que no es experto en temas constitucionales, según participantes del encuentro.

Posiciones

Diego Battiste

Archivo. Parlamento

Manini Ríos reafirmó ante la prensa que la decisión de no acompañar el proyecto tal como está redactado, fue unánime. Puertas adentro, los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez presentaron reparos porque estaban de acuerdo en apoyarlo (ya lo votaron en su cámara). En el encuentro, que se extendió por más de una hora y media, se presentaron diversos argumentos a favor y en contra, entre sus integrantes que, la mayoría participó de forma virtual.

El argumento del “cheque en blanco” fue el principal a favor. Del otro lado, Perrone dijo que “hay que salir a dar un mensaje fuerte en esto, en controlar aglomeraciones y ser más estrictos”, de acuerdo al “sentimiento popular”, señaló a El Observador. El diputado citó la encuesta de Factum del 15 de abril donde el 74% de la población manifestó que hay que endurecer medidas para restringir la movilidad. Pérez estuvo de acuerdo y coincidió con Perrone.

Al terminar el encuentro, y antes de salir a la prensa, se dijo en la interna que la postura genérica es que el partido no va hacia atrás, sino hacia adelante con modificaciones.